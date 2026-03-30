Diomary La Mala se une a Pat Pereyra en 'Organdí'

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La reconocida cantante dominicana Diomary La Mala sorprende a su público con una nueva colaboración junto a la artista Pat Pereyra en el tema titulado “Organdí”.

Se trata de una propuesta musical compuesta por Pereyra, la cual promete conquistar por su sensibilidad y elegancia sonora.

“Organdí” es una canción que fusiona matices contemporáneos con una esencia íntima y poética, donde ambas voces se entrelazan para narrar una historia cargada de emociones, sutileza y belleza lírica.

La interpretación de Diomary La Mala aporta su ya distintivo sello vocal, mientras que Pat Pereyra suma frescura y profundidad al tema.

Diomary La Mala se une a Pat Pereyra en la canción “Organdí”

Esta colaboración representa un encuentro artístico que apuesta por la calidad musical y la autenticidad, destacando la versatilidad de ambos intérpretes y su capacidad de conectar con el público a través de letras honestas y melodías envolventes.

El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, donde ha comenzado a generar comentarios positivos entre seguidores y amantes de la buena música.

Con “Organdí”, Diomary y Patricia continúan reafirmando su compromiso con propuestas musicales que elevan el arte y la emoción.