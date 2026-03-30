El horóscopo de este lunes 30 de marzo del 2026

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ARIES (21/03 - 21/04)

Deberás iniciar un curso de acción que te lleve a mejorar emocionalmente. Te enfrentas a graves consecuencias si no lo haces.

TAURO (22/04 - 21/05)

Hoy te sentirás plenamente complementado por la forma de ser de tu pareja. Tendencia a caer en los mismos errores de siempre.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

La intolerancia y los rencores están comenzando a desintegrar todo aquello en tu trabajo te ha dado. No lo permitas.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Etapa complicada en la que estarás cuestionando cada paso que das. Dale tiempo a la confianza para que regrese a ti.

LEO (22/07 - 21/08)

Las situaciones a las que te deberás enfrentar en la jornada de hoy llevarán al límite tu capacidad de tolerar al prójimo.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Te verás forzado a cambiar tus concepciones sobre ciertos aspectos de tu vida. Esto provocará replanteos profundos en ella.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No cometas tonterías antes de tener mayor información.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Tu incapacidad para expresar tus sentimientos y deseos te hará pasar varios momentos de tensión durante la jornada de hoy.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Lograrás evolucionar a nivel intelectual y emocional en la jornada de hoy. Replantea ciertas actitudes hacia la vida.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

No siempre podrás razonar la salida hacia tus problemas. Busca en ti la entereza para actuar cuando la situación lo requiera.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Serás fuente de confort y ayuda a tus seres queridos durante la jornada de hoy. Procura dar lo mejor de ti para hacerlo.

PISCIS (22/02 - 21/03)

No dejes que te arrastren actividades denigrantes para el orgullo. Mantén tu cabeza en alto y aléjate de las malas influencias.