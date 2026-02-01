Gloria Estefan conquista Grammy en Los Ángeles con su álbum 'Raíce

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Gloria Estefan ganó este domingo el Grammy a mejor álbum de música latina tropical con 'Raíces', en la 68º edición de estos premios que se celebran en Los Ángeles.

El álbum Raíces representa un homenaje a los sonidos tradicionales que han marcado la carrera de Estefan, fusionando ritmos tropicales con arreglos contemporáneos.

La producción ha sido destacada por su autenticidad y por rescatar la esencia cultural de la música caribeña, al tiempo que conecta con nuevas generaciones.

La artista, con una trayectoria de más de cuatro décadas, ha sido pionera en llevar la música latina a escenarios internacionales. Su éxito con la Miami Sound Machine en los años 80 abrió puertas a otros artistas hispanos en el mercado global, consolidándola como referente indiscutible del género.