Carín León gana el Grammy a mejor álbum de música mexicana con 'Palabra De To’s (Seca)

'Palabra De To’s (Seca)', el álbum de Carín León, ganó este domingo el Grammy a mejor proyecto de música mexicana (incluida tejana), una categoría en la que competía con 'MALA MÍA', de Fuerza Regida, Grupo Frontera; 'Y Lo Que Viene', de Grupo Frontera; 'Sin Rodeos', de Paola Jara y 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)', de Bobby Pulido.