Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Música

Galardonado 

Carín León gana el Grammy a mejor álbum de música mexicana con 'Palabra De To’s (Seca)

una categoría en la que competía con 'MALA MÍA', de Fuerza Regida, Grupo Frontera; 'Y Lo Que Viene', de Grupo Frontera; 'Sin Rodeos', de Paola Jara y 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)', de Bobby Pulido.

El cantante y compositor mexicano Carin León, ganador de un Grammy en 2025, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Zapata

El cantante y compositor mexicano Carin León, ganador de un Grammy en 2025, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Zapata

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

'Palabra De To’s (Seca)', el álbum de Carín León, ganó este domingo el Grammy a mejor proyecto de música mexicana (incluida tejana), una categoría en la que competía con 'MALA MÍA', de Fuerza Regida, Grupo Frontera; 'Y Lo Que Viene', de Grupo Frontera; 'Sin Rodeos', de Paola Jara y 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)', de Bobby Pulido. 

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking