La comunidad aplaude a RENEW por su compromiso con el bienestar y la salud local

Santo Domingo Este.- La Asociación de Juntas de Vecinos La Unión Comunitaria SDE entregó un merecido reconocimiento al Centro de Terapia Física y Rehabilitación RENEW, destacando su invaluable labor en la recuperación y el bienestar físico de los comunitarios de esta demarcación, así como su firme compromiso con la excelencia en los servicios de salud.

Durante la entrega, Daniel Peguero, presidente de la entidad comunitaria, expresó a nombre de todos los miembros de la organización que el reconocimiento responde al impacto positivo que ha tenido el centro en la comunidad.

“El reconocimiento que hoy entregamos es por el aporte a la salud de nuestros comunitarios, por su compromiso social y por la calidad de los servicios que ofrecen, convirtiéndose en un referente y un aliado importante para el bienestar de nuestra gente, incluso dentro del sector salud”, expresó Peguero.

El acto contó con la presencia de una nutrida comisión de la Asociación de Juntas de Vecinos, y fue celebrado en las instalaciones de centro, donde se resaltó la importancia de contar con servicios de salud especializados que prioricen el trato humano y la calidad profesional.

Los líderes comunitarios enfatizaron que RENEW se ha convertido en un aliado estratégico para mejorar la movilidad y la calidad de vida de cientos de pacientes en la zona, consolidándose como un verdadero pilar de la salud comunitaria.

Asimismo, destacaron que RENEW es el primer y único centro de terapia física y rehabilitación del país certificado internacionalmente en calidad, lo que reafirma su liderazgo, su trayectoria institucional y la aplicación de buenas prácticas en el sector.

Por su parte, Reinaldo Ferrer, director médico de RENEW, y Patricia Turbí, una de las fundadoras del centro, recibieron el pergamino con gratitud, señalando que el reconocimiento adquiere un valor especial al provenir directamente de los comunitarios.

“Recibir este reconocimiento de parte de la comunidad va más allá de una satisfacción. En el lugar donde uno se desarrolla es donde realmente se conoce quién es y lo que ha sembrado”, expresaron los representantes del centro.

*Excelencia en rehabilitación*

Bajo su lema “Fortaleciendo y restaurando su salud”, el Centro de Terapia Física y Rehabilitación RENEW continúa consolidándose como un referente en terapias físicas y rehabilitación, ofreciendo un espacio moderno y acogedor, alineado con estándares internacionales de calidad, obtenidos por primera vez y únicos en el país, para quienes buscan recuperar su bienestar tras lesiones o procesos postquirúrgicos.