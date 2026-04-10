La Insuperable suma nominación en Premios Tu Música Urbano Mix 2026

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La cantante urbana dominicana La Insuperable continúa marcando el ritmo de su carrera en este 2026 con un nuevo hito internacional: su aparición en la portada de la revista estadounidense Scorpio Jin, consolidando su proyección más allá de la escena local.

Tras concluir su gira por Europa, la artista sorprende con esta importante exposición internacional en el volumen 106 de abril 2026, donde Indhira Luna presenta una mirada más íntima, explorando su fuerza femenina, su identidad y el poder que la ha convertido en una de las figuras más influyentes del movimiento urbano dominicano.

La edición destaca el poder dominicano a través de una mujer que no solo ha sido pionera, sino que ha construido su propio camino dentro de la industria, rompiendo esquemas, sin pedir disculpas y con una visión clara de hacia dónde quiere llegar.

Este nuevo logro se suma a un cierre sólido en 2025, año en el que fue nominada como Artista Urbana del Año en Premios Soberano, y da paso a un 2026 que ya comienza a consolidar resultados. Recientemente, La Insuperable recibió una nueva nominación a los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 en la categoría Canción Dembow por el tema “Bandida”, junto a La Perversa, Alofoke Music y otros exponentes.

La Insuperable

La ceremonia se celebrará el próximo 4 de junio en el Coca-Cola Music Hall, en Puerto Rico, como parte de la Convención Tu Música, que reunirá a la industria urbana del 1 al 4 de junio, posicionando a la isla como epicentro del género durante esos días.

Los Premios Tu Música Urbano Mix se han consolidado como uno de los eventos más relevantes para los exponentes del género urbano contemporáneo, reconociendo el impacto y la evolución de sus protagonistas.

La gala podrá verse a través de Telemundo Puerto Rico, Estrella TV en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica, ampliando su alcance a nivel global.

Con esta portada internacional y una nueva nominación, La Insuperable reafirma su posicionamiento como una de las artistas dominicanas con mayor proyección internacional, consolidando su identidad, su discurso y su lugar dentro de la industria como “La Mami del Swagger”.