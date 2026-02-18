Jey One reafirma su liderazgo en el dembow con el EP “To’ Aburrió”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exponente de música urbana dominicano Jey One presenta su nuevo EP titulado “To’ Aburrió”, una producción compuesta por cinco temas que reafirman su identidad musical y su liderazgo dentro del dembow, con mezclas diferentes y un sonido único que continúa colocándolo como uno de los artistas más estables del género.

El material, con el que reafirma su liderazgo en el género urbano, incluye las canciones: Pa Que Te De, Toco Toco, Báilame Un Chin, Pilón Pilón y Tú Quiere Yo Quiero.

Jey One

Se trata de un EP 100% dembow, fiel a la esencia que ha caracterizado a Jey One desde sus inicios y que desde ya se perfila como un éxito total, de la mano de la multinacional ONErpm.

Con este lanzamiento, el artista demuestra su evolución musical y su consolidación como uno de los mayores representantes del dembow, acompañándolo de su picardía y su aplaudida forma de bailar, elementos que lo han conectado con seguidores en diferentes partes del mundo.

“To’ Aburrió” no solo reafirma su vigencia, sino que lo posiciona como una de las figuras clave del movimiento urbano dominicano en la actualidad.