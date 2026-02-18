Dominicano de SJM es el nuevo comandante de la policía estatal en el Estado de NJ

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. El dominicano Domingo de los Santos, oriundo de San Juan de la Maguana, con rango de teniente coronel en la policía de Nueva Jersey, fue designado este lunes como comandante de la policía estatal en el Estado Jardín. Es el hispano de más alto rango.

Con más de 25 años de servicio, ha sido patrullero, instructor y comandante de la academia (153 NJSP Class). Fue comandante de incidentes en el despliegue de la división en Puerto Rico en 2022 para ayudar con los esfuerzos de recuperación por el huracán Fiona.

Dicha agencia posee aproximadamente 1.800 agentes juramentados o patrulleros troopers, y cientos de miembros civiles, posicionándose como la agencia de aplicación de la ley más grande de NJ.

De los Santos llegó siendo un adolescente a NJ en el 1990, ingresó como patrullero en el 2001 y ahora los dirige a todos que vigilan un poco más de 19,300 kilómetros en todo el Estado.

Ante todo, dijo mantenerse anclado a sus raíces, siguiendo el merengue, bachata, y la comida típica quisqueyana, y su mayor legado es transmitirle los valores de la disciplina y actuar de manera correcta a la nueva generación. Su hijo pertenece a la institución.

Su sede se encuentra en Newark y la agencia es responsable de la seguridad en las autopistas, el apoyo a la policía local y diversas funciones de seguridad estatal.