Jey One se une a La Fruta y Andyyy Flow en dembow “La Fruta no está en fregadera”

El dembow dominicano continúa marcando el pulso de la cultura digital, y Jey One vuelve a confirmarlo con su nuevo lanzamiento “La Fruta no está en Fregadera”, junto a Andyyy Flow y La Fruta, uno de los personajes más virales del país.

En solo días, la canción se ha convertido en un fenómeno en las plataformas digitales, posicionándose en los charts de YouTube y Spotify, y superando ya las 15 mil creaciones en TikTok, impulsada por frases icónicas y un humor que ha conectado de inmediato con el público.

“La Fruta No Está En Fregadera” es un dembow pegajoso, divertido y altamente viral, construido a partir de expresiones populares de La Fruta, ganador de La Casa de Alofoke 2, quien se ha ganado el cariño del público dominicano gracias a su autenticidad, carisma y sentido del humor.

El tema refleja el pulso real de la calle y de las redes: frases repetitivas, ritmos que invitan a bailar y una energía que conecta directamente con la audiencia joven y digital.

Jey One es actualmente uno de los artistas de dembow con mayor proyección en República Dominicana, Estados Unidos y España. Su impacto en TikTok es contundente.

Con una propuesta fresca, un estilo propio y un ritmo inconfundible, Jey One se consolida como una de las figuras clave en el crecimiento global del dembow.

La canción cuenta además con la participación de Andyyy Flow, quien aporta fuerza y flow al track, y La Fruta, cuya popularidad ha sido determinante para que el tema conecte rápidamente con audiencias masivas tanto en redes sociales como en plataformas de streaming.