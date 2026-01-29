Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un encuentro musical sin precedentes, dos de las voces más influyentes de la música latina global, Maluma y la cantautora Kany García, unen sus talentos para lanzar "1+1", una vibrante salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos.

"1+1" es mucho más que una canción; es una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. Con una letra fresca y audaz, la canción propone un juego de seducción donde se deja "la culpa fuera de la habitación" para "resolver la ecuación" del amor y el deseo.

La inconfundible voz de Maluma, con su sello característico, se entrelaza con la profundidad lírica y emotiva de Kany García, creando una química vocal palpable y cautivadora.

Este tema representa una conexión cultural única entre Colombia y Puerto Rico, impregnada de autenticidad y sabor, que refleja la riqueza y diversidad de la música latina.

Escrita y producida en Turks and Caicos y Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López.

El video musical, grabado en Medellín bajo la dirección de Stillz, influyente director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales, nos presenta una obra visual que complementa perfectamente el espíritu de "1+1" teniendo como base la creación de una "bandeja paisa" con una energía rápida y analógica, llena de gestos, texturas y movimientos rítmicos que hacen parte del compás musical.

Desde la salida de Kany García de una finca rural durante la hora dorada hasta la ceremonia casi folclórica de Maluma despidiéndola, el video nos sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.

El momento culminante muestra a Kany disfrutando de un desayuno paisa mientras Maluma y su equipo preparan una lonchera tradicional, simbolizando la ecuación final: comida hecha con amor y entregada con orgullo.

"1+1" es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y “nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”, Maluma..

Acerca de Maluma

Juan Luis Londoño Arias (Maluma) se ha consolidado como uno de los íconos globales más influyentes de la música latina contemporánea. Con una carrera que comenzó en 2010 y que ha evolucionado de manera vertiginosa, el artista paisa ha dejado una huella indeleble en la industria musical, rompiendo barreras idiomáticas y culturales con su estilo único que fusiona reguetón, pop, trap y música urbana.

A lo largo de su trayectoria, Maluma ha lanzado múltiples álbumes multiplatino, encabezado listas globales y colaborado con superestrellas como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez y Ricky Martin. Su impacto ha trascendido la música, convirtiéndose en un referente de moda, filantropía y emprendimiento.

En 2025, Maluma continúa reinventándose. Además de su faceta como artista, ha consolidado su papel como director creativo de su marca de lifestyle Remanence, con la que ha liderado activaciones en moda, deporte y bienestar alrededor de Colombia. También ha incursionado con éxito en la actuación, el diseño y los negocios, manteniéndose fiel a su visión de empoderar a las nuevas generaciones y promover un estilo de vida auténtico y consciente.

Reconocido por su versatilidad y su constante evolución artística, Maluma sigue demostrando que su carrera no conoce límites. En este punto de madurez profesional, se mantiene como una fuerza imparable de la cultura pop latina, al tiempo que honra sus raíces latinoamericanas con cada paso que da.

Acerca de Kany García

Kany García es una de las cantautoras más importantes de la música latina contemporánea, reconocida por su honestidad lírica, sensibilidad interpretativa y una narrativa profundamente humana.

Desde su debut en 2007 con Cualquier Día, ha construido una carrera sólida y coherente, marcada por la introspección, la autenticidad y una fuerte conexión emocional con su público. A lo largo de su trayectoria ha lanzado múltiples álbumes aclamados y ha sido galardonada con varios Latin GRAMMY®, además de reconocimientos en Premios Billboard y Premios Lo Nuestro, consolidándose como una de las voces femeninas más respetadas de la música en español.

Su música ha trascendido fronteras, llevando sus giras a escenarios de América Latina, Estados Unidos, Europa y Puerto Rico, abordando temas como el amor, la identidad, la vulnerabilidad y la resiliencia. Asimismo, ha colaborado con una amplia diversidad de artistas, reafirmando su versatilidad y su capacidad de tender puentes entre géneros y generaciones.

Recientemente estrenó el sencillo “Tierra Mía”, primer adelanto de su próximo álbum previsto para 2026, una obra que refleja su vínculo emocional con Puerto Rico y su identidad cultural.

Hoy, Kany García continúa evolucionando artísticamente, reafirmando su lugar como una de las figuras más auténticas e influyentes de la música latina actual.