Pelota invernal: Ruta, fecha y horario de la Caravana Escarlata de los Leones del Escogido

El león volvió a rugir. Tras proclamarse bicampeones del béisbol invernal dominicano al vencer a los Toros del Este, los Leones del Escogido celebrarán junto a su fanaticada con la tradicional Caravana Escarlata, pautada para este 29 de enero.

La caravana iniciará a las 3:00 de la tarde, con salida desde su casa, el Estadio Quisqueya Juan Marichal, ubicado en la avenida Tiradentes.

Desde allí, los campeones nacionales recorrerán importantes vías de la capital, entre ellas las avenidas John F. Kennedy, V Centenario, Padre Castellanos y la calle Josefa Brea.

El trayecto continuará por las avenidas México, Máximo Gómez, George Washington y Abraham Lincoln, para luego retornar por la John F. Kennedy y Tiradentes, culminando nuevamente en el Estadio Quisqueya.

“Que se sienta en cada esquina. Que se escuche en cada barrio. ¡Esta es la ruta de la Caravana de Campeones!”, expresó el equipo a través de sus redes sociales.

Sobre el campeonato

Con una blanqueada 1-0 sobre los Toros del Este, los Leones del Escogido conquistaron este martes su corona número 18, sellando además el bicampeonato tras imponerse 4-1 en la Serie Final de LIDOM.

Por segundo año consecutivo, el último out del partido, el número 27, volvió a estar en manos de Sócrates Brito, curiosamente un 27 de enero, fecha que quedó marcada una vez más en la historia de los melenudos.

Ahora, los Leones del Escogido se preparan para representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe, que se celebrará en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero