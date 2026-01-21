Mark B lanza 'Bebecita': el dembow que redefine el romance urbano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exponente urbano Mark B estrena su nuevo sencillo “Bebecita”, un dembow romántico de corte comercial que reafirma su identidad musical y su habilidad para fusionar ritmo, sentimiento y un sonido atractivo para el público actual.

“Bebecita” llega con el sello característico de Mark, incorporando influencias claras de algunos de sus mayores éxitos como Pal Velitas, Tú Eres La Vaina y No Se La Echa, temas que han definido su trayectoria y lo han posicionado como una de las figuras más versátiles del género urbano dominicano.

La canción fue producida por el reconocido productor Mike Dizla, quien logra una propuesta moderna y envolvente, manteniendo la esencia del dembow comercial con una narrativa romántica que conecta de manera directa con las emociones del oyente.

Cuenta además con un audiovisual oficial, producido por Wayne Liriano, que complementa la propuesta musical con una estética cuidada y una historia visual acorde al concepto romántico del sencillo.

Con este nuevo estreno, Mark B continúa ampliando su propuesta artística y apostando a un sonido fresco, bailable y romántico, ideal tanto para la radio como para las plataformas digitales, consolidando así una nueva etapa en su carrera musical.

“Bebecita” está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de una estrategia de promoción que incluye difusión en radio, medios digitales y redes sociales, reafirmando el posicionamiento del exponente dentro del panorama urbano nacional e internacional.