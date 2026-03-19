Martha Candela prende el candelero en Premios Soberano 2026

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La cantante Martha Candela encendió este miércoles el escenario del Teatro Nacional, durante la celebración de Premios Soberano.

Con su presencia imponente y fiel a su estilo, los presentes corearon su tema “El Candelero”.

Al presenciar la reacción de los presentes, Candela casi llora.

Martha Candela

Su participación, ya sea sobre el escenario o en su aparición pública, logró captar la atención de todos los focos, posicionándola como tendencia durante el evento.

Martha dio a conocer al ganador de la categoría “Albúm del Año” Infinito positivo de Los Hermanos Rosario.

Dentro de los nominados a esta categoría estaban: Novato apostador – Eddy Herrera, Puñito de Yocahú – Vicente García, Colección de amor – MarteOvenuS y A la manera mía – Fernando Villalona.