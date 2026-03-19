Celebración
Martha Candela prende el candelero en Premios Soberano 2026
Al presenciar la reacción de los presentes, Candela casi llora.
La cantante Martha Candela encendió este miércoles el escenario del Teatro Nacional, durante la celebración de Premios Soberano.
Con su presencia imponente y fiel a su estilo, los presentes corearon su tema “El Candelero”.
Al presenciar la reacción de los presentes, Candela casi llora.
Su participación, ya sea sobre el escenario o en su aparición pública, logró captar la atención de todos los focos, posicionándola como tendencia durante el evento.
Martha dio a conocer al ganador de la categoría “Albúm del Año” Infinito positivo de Los Hermanos Rosario.
Dentro de los nominados a esta categoría estaban: Novato apostador – Eddy Herrera, Puñito de Yocahú – Vicente García, Colección de amor – MarteOvenuS y A la manera mía – Fernando Villalona.