Merengue urbano se renueva con Makaco El Cerebro y su EP ‘El Sensei Live

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El merengue de calle se pinta de nuevos colores en la voz de Makaco El Cerebro, el cantante que llegó a innovar este género con el lanzamiento de su primer EP que lleva por nombre “El Sensei Live”, un material audiovisual que contiene siete canciones.

“Fulana”, “Misisipi”, “Joseando”, “Tranquilo”, “Acata Zum Zum”, “Vivo” y “Dando La Para”, son los títulos de los temas que conforman el EP, realizado bajo la sombrilla del sello discográfico de Farruko, Carbon Armor LLC.

Cada canción cuenta una historia con arreglos y producción de alto nivel, creados para trascender y conectar con los amantes del mambo, merengue de calle o urbano, como muchos le llaman.

“Este es un trabajo creado con mucho amor y respeto para todo mi público. Estoy muy feliz con este resultado, porque tanto yo, como todo el equipo de profesionales que trabajamos en este EP, pusimos mucho empeño para lanzar un producto de calidad”, expresó Makaco.

Aunque la mayoría de los temas fueron escritos por Jordano Luciano de la Cruz aka Makaco el Cerebro, el EP también contó con el apoyo de los compositores: Luis Ramón López López aka Louis BPM, Anthony Josue López López aka Hey López Jacobo, Alcides Ortiz aka Jaco, Axel Quezada aka Ghetto Richard de la Oz, Adames aka Richard de la Oz y Marcos G Perez aka Sharo Towers.

Nacido en la ciudad de Santiago, el cantautor está construyendo una carrera con gran proyección internacional, gracias al apoyo que le ha brindado el artista puertorriqueño Farruko, quien desde el momento que conoció el proyecto de Makaco, vio el talento y tuvo la visión de respaldarlo.

Próximamente, Makaco estará en una gira de medios por República Dominicana para presentar su EP.