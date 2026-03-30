Cuba puede cooperar con los EE.UU., pero sin negociar la Presidencia ni el Gobierno

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El Gobierno cubano está en disposición de cooperar con los Estados Unidos, pero no está desesperado por hacerlo, afirmó el embajador de Cuba en la República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes. Aseguró que cualquier tipo de negociación no incluirá la Presidencia ni el Gobierno, como tampoco el sistema político, social y económico actual de su nación.

Explicó que, aunque se han producido acercamientos entre funcionarios de ambos gobiernos, en la mesa de negociación no está ni estará la discusión sobre quién es el presidente de Cuba.

“El compañero Díaz-Canel no está sobre la mesa de la negociación, ni el Gobierno de Cuba. Eso lo deciden los cubanos”, indicó Arzuaga Reyes durante una conferencia sobre la realidad actual de su país, en un acto organizado por el Comité de Solidaridad con Cuba en la biblioteca Ateneo Amantes de la Luz.

El diplomático subrayó que su gobierno está dispuesto a cooperar para mantener la paz y la colaboración en América Latina y el Caribe, pero insistió en que no se negociará el sistema económico, político y social que la mayoría de los cubanos ha adoptado. “Eso es lo que defendemos y no se negocia”, puntualizó.

Agregó: “No está sobre la mesa la soberanía, la independencia ni dejar de hablar con voz propia. Eso no está ni estará sobre la mesa. Sobre esa base, bienvenidas sean las negociaciones”.

El embajador sostuvo que todo es posible sin imposiciones, entre iguales, respetando las profundas diferencias —incluidas las ideológicas— que existen entre Cuba y Estados Unidos. Recordó que, desde el inicio de la Revolución, la voluntad del Gobierno cubano fue mantener buenas relaciones con Washington, y afirmó que su país conserva vínculos positivos con el pueblo y algunos sectores norteamericanos.

Arzuaga Reyes reveló que más del 60 % del pueblo estadounidense está en contra del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, mientras que el 46 % de la opinión pública rechaza el bloqueo petrolero, calificándolo como una medida inhumana.

Manifestó que, si Estados Unidos quisiera cooperar con Cuba, podría hacerlo en áreas donde la isla es ejemplo, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el encuentro masivo en apoyo al Gobierno cubano participaron integrantes del Comité de Solidaridad con Cuba, entre ellos Ramón Estrella (Monchy), Pedro Pablo Zapata, Silvio Durán, Ramón Antonio Veras (Negro), Ramón Céspedes, Víctor Senior, Hrotides Rodríguez, Albertina Sosa, Dilenia García, Teófilo Castro, Darío Rodríguez y Leoncio Peralta, entre otros.