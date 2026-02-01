¿Por qué Michael Jackson usaba cinta blanca en los dedos?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Michael Jackson fue un artista que cuidó cada aspecto de su puesta en escena. Desde el guante brillante hasta los calcetines blancos, cada accesorio tenía un propósito. La cinta blanca en las puntas de sus dedos se convirtió en otro de esos elementos icónicos que despertaban curiosidad entre sus seguidores.

Visibilidad en el escenario

Según especialistas y testimonios cercanos, Jackson utilizaba la cinta para que los movimientos de sus manos fueran más visibles en los conciertos multitudinarios. En estadios con decenas de miles de personas, los gestos podían perderse a la distancia. La cinta blanca reflejaba la luz y permitía que incluso los espectadores más alejados pudieran seguir sus coreografías.

Un recurso de misterio y marketing

Más allá de la funcionalidad, la cinta también formaba parte de la estrategia de Jackson para mantener su imagen enigmática. Su exguardaespaldas Matt Fiddes explicó que el cantante sabía que el misterio era clave para atraer la atención mediática: cada detalle extraño o inesperado generaba titulares y reforzaba su magnetismo.

Entre la estética y la técnica

Algunos rumores apuntaban a que la cinta podía servir como protección en caso de acrobacias o contacto con estructuras metálicas durante sus shows, aunque la explicación más aceptada es la estética visual. Como un mago que utiliza trucos para dirigir la mirada del público, Jackson empleaba la cinta para guiar la atención hacia sus manos, parte esencial de su estilo de baile.

Legado de un ícono

Hoy, la cinta en los dedos es recordada como uno de los tantos símbolos que definieron la figura de Michael Jackson. No era un simple accesorio: era parte de un lenguaje visual cuidadosamente diseñado para convertir cada presentación en un espectáculo inolvidable.