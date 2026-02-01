Gesaffelstein impacta en la alfombra roja de los Grammy 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El rapero italiano Gesaffelstein sorprendió este domingo en su llegada a la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, al desfilar completamente teñido de negro. Su estilo monocromático, fiel a la estética enigmática que lo caracteriza, captó la atención de fotógrafos y asistentes en uno de los eventos más esperados de la música internacional.

El artista, conocido por su propuesta oscura y experimental dentro del rap y la electrónica, convirtió su aparición en un acto de identidad visual, reafirmando su sello personal en un escenario donde la moda y la música se entrelazan.

La presencia de Gesaffelstein en los Grammy 2026 marca un momento destacado para su carrera, consolidando su imagen como uno de los artistas más disruptivos de la escena europea que logra trascender hacia el público global.