Alto premio de la música

Bad Bunny conquista el Grammy con EoO en la categoría de música global

El reconocimiento marca un nuevo hito en la carrera del intérprete, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina y global.

Bad Bunny se presentó en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.

El artista puertorriqueño Bad Bunny ganó este domingo el Grammy a mejor interpretación de música global gracias a su tema EoO, imponiéndose a producciones como Cantando en el Camino, de Ciro Hurtado, y Jerusalema, entre otros nominados.

El reconocimiento marca un nuevo hito en la carrera del intérprete, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina y global. Su propuesta musical, caracterizada por la fusión de géneros y la innovación sonora, logró captar la atención de la Academia y del público internacional.

La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, reunió a grandes exponentes de la música mundial y reafirmó el impacto de los artistas latinos en la escena internacional. Con este galardón, Bad Bunny suma un nuevo Grammy a su trayectoria, ampliando su lista de reconocimientos en los principales escenarios de la industria.

