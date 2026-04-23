Miriam Cruz presenta su nuevo álbum “Me Enamoré de Ti”

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La icónica merenguera dominicana Miriam Cruz presenta oficialmente su nuevo álbum titulado “Me Enamoré de Ti”, una producción discográfica que reúne talento internacional, innovación sonora y una cuidada propuesta visual.

Para la selección de este álbum, se recibieron 48 canciones inéditas de compositores provenientes de países como República Dominicana, México, Venezuela, Colombia y Argentina. Tras un riguroso proceso de evaluación, se preseleccionaron 25 temas, de los cuales la propia Miriam eligió las canciones finales que dan vida a esta propuesta musical.

La producción general del álbum estuvo a cargo del reconocido productor Antonio González, logrando un sonido moderno que respeta la esencia del merengue. El disco incluye propuestas versátiles como la versión bachata de “Tú No Tienes Alma”, producida en Nueva York por el destacado productor Robinson Hernández, y la versión regional mexicana de “Qué Descaro el Tuyo”, grabada en Los Ángeles bajo la dirección del multipremiado productor mexicano Toby Sandoval.

Está compuesto por los temas: “Mi Dueño” (Eliana Sabrina Berretta), “Tú No Tienes Alma” (Valerio De León Severino), tema que estuvo nominado a Premios Soberano 2026 como merengue del año, “Qué Descaro el Tuyo” (Kelvin Mejía y Gustavo José Matheus), “Me Enamoré de Ti” (Marco A. Godoy), “Renuncio” (Inés Gaviria, César Franco y Fernando Fazzari), “Déjame Libre” (Manuel Zabala), “Tú No Tienes Alma” (Versión Bachata) (Valerio De León Severino, producción de Robinson Hernández) y “Qué Descaro el Tuyo” (Versión Regional Mexicano) (Kelvin Mejía y Gustavo José Matheus, producción de Toby Sandoval).

Miriam Cruz

Este material sonoro es una producción de La Oreja Media Group, que decide realizar este proyecto como reconocimiento a la trayectoria de Miriam Cruz, por sus aportes a la música tropical y por representar un ejemplo para la mujer dominicana, destacándose por sus valores, su fe y su compromiso con la familia junto a su esposo y mánager Engelbert Landolfi, cuya compañía también tuvo una importante participación en la realización de este disco.

El álbum fue mezclado por Ricardo Ramos y masterizado por Alex Psaroudakis, ambos ingenieros radicados en Nueva York, garantizando estándares internacionales de calidad.

Como parte de su apuesta por la innovación, “Me Enamoré de Ti” cuenta con una versión en Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia sonora inmersiva. Esta mezcla fue realizada en Wildtone Studios, el único estudio certificado por Dolby en República Dominicana, bajo la ingeniería de Irving Deschamps, donde la propia artista pudo experimentar de primera mano esta tecnología de audio envolvente.

En el apartado visual, la sesión fotográfica fue realizada por Karoline Becker en PineBox Studios, mientras que el diseño gráfico del álbum estuvo a cargo de Ambiorix Martínez en Black Design Studios.

El proyecto se fortalece además con tres videos oficiales: dos versiones del tema “Tú No Tienes Alma” (merengue y bachata), dirigidas por Luis Gómez Films y filmadas en San Cristóbal, y el video oficial de “Me Enamoré de Ti”, canción titular del álbum, dirigido por Christopher R. Ureña y rodado en Santiago de los Caballeros.