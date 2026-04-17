Randy Nota Loca presenta “Blackout” junto a Dei V, tercer adelanto de su esperado álbum

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El cantautor e ícono del género urbano “ Randy Nota Loca” continúa consolidando su trayectoria dentro de la música latina con el lanzamiento de “Blackout”, su más reciente sencillo junto a Dei V, estrenado el pasado 9 de abril. El tema forma parte del esperado álbum Romances de una Nota Vol. 3, proyecto que culmina una de las trilogías más distintivas de su carrera como solista.

“Blackout” se suma al recorrido que “Randy Nota Loca” ha venido construyendo con los lanzamientos previos “Jetski” junto a Young Miko y “Black Jackie Chan”, consolidando una propuesta que mezcla sensualidad, melodía y evolución dentro del urbano contemporáneo. Este tercer adelanto reafirma una narrativa artística más madura, íntima y alineada con su esencia musical.

El próximo álbum, pautado para este próximo mes , contará con 16 temas y representa un momento clave dentro de su trayectoria. Más que un cierre, Romances de una Nota Vol. 3 funciona como un nuevo punto de partida creativo, desde donde Randy expande su identidad artística y proyecta su propuesta a nuevas audiencias globales, apoyado en una estrategia sólida de visibilidad y alcance internacional.

Este impulso viene respaldado por importantes alianzas estratégicas. Destaca su reciente acuerdo con Rimas Entertainment, que incluye la adquisición de parte de su catálogo y una estructura de distribución global enfocada en el crecimiento digital, marketing y valorización de su legado musical. A esto se suma la renovación de su acuerdo editorial con Sony Music Publishing, fortaleciendo su rol como compositor y asegurando la proyección internacional de sus nuevas obras.

Como parte de este nuevo capítulo, “Randy Nota Loca” también se prepara para su primera gira en solitario en esta etapa de su carrera, la cual se estará llevando a cabo desde agosto hasta diciembre de 2026, marcando otro momento importante en la conexión directa con su público a nivel internacional.

Previo a este anuncio, el artista protagonizó un exitoso show en Planeta Alofoke, donde recorrió sus mayores éxitos frente a una audiencia masiva que superó los 2 millones de dispositivos conectados.

En paralelo, “Randy Nota Loca” da paso a un renovado capítulo de Akolatronics, su marca, que evoluciona hacia un concepto más amplio que integra música, estilo de vida y cultura, conectando de manera directa con su comunidad.

Con más de dos décadas de trayectoria, “Randy Nota Loca” continúa siendo una figura clave del movimiento urbano. Su capacidad para reinventarse, manteniendo la esencia que lo ha definido desde sus inicios, lo posiciona en una etapa de crecimiento artístico y expansión que promete seguir dejando huella tanto en la industria como en su audiencia.

Sobre Randy Nota Loca:

Randy Ariel Ortiz Acevedo (San Juan, Puerto Rico; 16 de julio de 1983) es un cantautor e ícono del género urbano. Inició su carrera musical en el 2001 como corista en una iglesia, donde desarrolló su característico estilo melódico influenciado por sonidos de R&B. Posteriormente, como parte del dúo Jowell & Randy, se consolidó como una de las figuras más influyentes del reggaetón, manteniéndose vigente por más de 20 años. En su faceta como solista, ha explorado nuevas dimensiones musicales con producciones como Roses & Wines (2015) y Romances de una Nota Vol. 1 (2017), destacándose por su versatilidad y sensibilidad artística.