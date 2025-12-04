Raphy Pina rompe el silencio y pide respeto a la historia junto a Daddy Yankee

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El productor musical Rafael Pina Nieves publicó este jueves un extenso mensaje en redes sociales en el que defendió su trayectoria junto a Daddy Yankee y cuestionó los discursos que, según él, buscan manipular la historia de lo que construyeron juntos.

En su declaración, Pina aseguró que “no confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad”, subrayando que su rol en la carrera de Ramón Ayala —nombre de pila del artista— fue clave como productor, socio, manejador, estratega y amigo.

El empresario reconoció el legado de Daddy Yankee como “la leyenda que abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar”, pero insistió en que la historia compartida entre ambos está documentada y certificada.

Pina también hizo referencia a la familia del artista, señalando que una llamada sincera entre Ramón Ayala y su esposa Mireddys podría resolver diferencias que hoy se complican por terceros. “Lo que ustedes construyeron es tan grande, que no lo gastan ni sus tataranietos”, expresó.

El productor afirmó que no está en guerra con nadie, que ya pasó su proceso personal y que hoy se encuentra enfocado en su familia y en la verdad. Sin embargo, advirtió que no permitirá que se manipule la historia: “La verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola”.