Ministerio de Justicia: casi dos siglos de historias intermitentes en República Dominicana

Después de 182 años de su creación y de múltiples interrupciones a lo largo de la historia dominicana, el Ministerio de Justicia vuelve a tomar forma, así lo aseguró el nuevo ministro Antoliano Peralta, la mañana de este jueves.

Peralta, quien paso recientemente de ser consultor jurídico del Poder Judicial a convertirse en el ministro de justicia, dijo que esta institución fue creada en el año 1844 junto a la Constitución dominicana, pero que hoy renace con nuevas normas y modernidad.

“El Ministerio de Justicia nació con la primera Constitución de la República en 1844, cuando existían solo cuatro ministerios, Sin embargo, en 1931, durante el primer año del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, fue suprimido, luego fue restablecido en la década de los 50, pero en 1964, durante el triunvirato que anuló la Constitución de Juan Bosch, volvió a ser eliminado y sus funciones fueron distribuidas entre la Procuraduría General y la Consultoría Jurídica”, sostuvo durante una entrevista en el programa El Día.

Por esta razón, afirmó que lo correcto es decir que se está inaugurando como primer ministro de Justicia de los tiempos modernos.

Incluso, recordó que durante el gobierno de Juan Bosch, el ministro de Justicia fue Lember Peguero, abuelo del reconocido músico Amaury Sánchez y que en el primer gobierno de Leonel Fernández se creó una comisión de reforma judicial, de donde surgió una primera propuesta para establecer el actual ministerio.

Peralta señaló que todos los proyectos de ley que busquen mejorar el sistema de justicia deben ser presentados a través del referido ministerio.

Funciones a realizar por el Ministerio de Justicia

Además, explicó que esta entidad debe asumir varias funciones de instituciones ya existentes, como el sistema penitenciario, las tareas registrales, el registro de asociaciones sin fines de lucro, el registro de notarios y la emisión de certificaciones que actualmente realiza el Ministerio Público.

Sobre la figura del procurador general administrativo, indicó que con la reforma constitucional pasó a llamarse “abogado de la administración pública”, ya que no forma parte del Ministerio Público, este tiene como función representar al Estado en conflictos legales con particulares y añadió que esta oficina debe ser instalada formalmente, junto a su equipo de apoyo.

Advirtió que actualmente existen organizaciones que demandan al Estado aprovechando la debilidad en su defensa legal, logrando obtener miles de millones de pesos en compensaciones.

Representación del Estado a través del ministerio

Antoliano Peralta informó que el Ministerio de Justicia asumirá de manera total la representación del Estado en demandas internacionales, función que antes estaba a cargo de la Consultoría Jurídica y del Ministerio de Industria y Comercio.

Cárceles de República Dominicana

En cuanto al sistema penitenciario, aseguró que se realizará un levantamiento para conocer sus deficiencias, no obstante, afirmó que las cárceles dominicanas se encuentran en condiciones muy precarias, aunque destacó mejoras gracias al proyecto de la cárcel de Las Parras.

Sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia explicó que es “amplísimo”, pero que el 80 % se destina al sistema penitenciario.

Finalmente, informó que aún no cuentan con una sede propia, pero que próximamente estará ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara.