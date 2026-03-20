Serbella lanza 'Cotilleo', un merengue que transforma el chisme en fuerza y alegría

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La cantante dominico-puertorriqueña Serbella presenta su nuevo sencillo “Cotilleo”, un merengue enérgico y lleno de actitud que transforma las habladurías y comentarios de la gente en una declaración de fortaleza y autenticidad.

El tema, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de marzo, fue grabado en República Dominicana bajo la producción y dirección musical del reconocido productor Moisés Sánchez, ganador de dos premios Latin Grammy, quien aporta al sencillo un sonido moderno que mantiene la esencia del merengue con una energía fresca y bailable.

“Cotilleo” aborda una realidad muy común: las opiniones y especulaciones que suelen rodear las relaciones personales. A través de este merengue bailable, Serbella deja claro que la mejor respuesta ante el chisme es seguir adelante con actitud positiva.

“Todos en algún momento hemos sido víctimas del cotilleo. Esta canción habla de ignorar las habladurías y seguir viviendo con alegría”, expresó la artista.

El lanzamiento estará acompañado por un video musical filmado en Puerto Rico bajo la dirección de Natasha Lebrón, de la firma creativa Apoya lo Nuestro. La realizadora ha sido reconocida por su trabajo audiovisual, entre ellos el especial sobre la vida del icónico cantante puertorriqueño Wilkins. Es importante destacar que el video de Cotilleo, se grabó en el día de cumpleaños de Serbella y que se hizo en una jornada que contempló estudio y show en vivo.

Como parte de la promoción del sencillo, Serbella realizará un media tour internacional que incluirá presentaciones en medios de comunicación y plataformas digitales de República Dominicana, Puerto Rico, Miami y España.

La carrera artística de la intérprete es desarrollada por RGS Entertainment Inc, compañía con más de dos décadas de experiencia en la industria del entretenimiento y el desarrollo de proyectos musicales.