¿Quién es Chuck Norris, el maestro de artes marciales y actor cuya dureza se convirtió en leyenda de internet?

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Chuck Norris, el gran maestro de artes marciales y estrella de acción cuyos papeles en "Walker, Texas Ranger" y otros programas de televisión y películas lo convirtieron en un tipo duro icónico —generando parodias en internet y la adoración de presidentes— falleció el jueves a los 86 años.

“Si bien preferiríamos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y que descansaba en paz”, dijo la familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

A continuación, te compartimos algunos datos sobre su vida que quizás no sabías:

Antes de convertirse en una estrella del cine y la televisión, Norris cosechó un éxito arrollador en las artes marciales competitivas. Se coronó seis veces campeón mundial invicto de kárate profesional de peso medio. También fundó su propio estilo de kárate estadounidense de base coreana, conocido a veces como Chun Kuk Do, y la Federación Unida de Artes Marciales (United Fighting Arts Federation), que ha otorgado más de 3300 cinturones negros del Sistema Chuck Norris en todo el mundo. La revista Black Belt finalmente lo incluyó en su salón de la fama con el cinturón negro de décimo dan, el máximo galardón posible.

Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940 y creció en la pobreza. A los 12 años se mudó con su familia a Torrance, California, y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos después de terminar la escuela secundaria, en 1958. Fue durante un despliegue en Corea que comenzó a entrenar en artes marciales, incluyendo judo y Tang Soo Do.

“Practiqué gimnasia y fútbol americano en la escuela secundaria North Torrance”, declaró a Associated Press en 1982. “Jugué algo de fútbol americano, pero también pasé mucho tiempo en el banquillo. Nunca fui realmente atlético hasta que estuve en el servicio militar en Corea”.

Tras ser dado de baja con honores en 1962, trabajó como archivista en Northrop Aircraft y solicitó ingresar en la policía , pero quedó en lista de espera. Mientras tanto, abrió un estudio de artes marciales que se convirtió en una cadena, con alumnos como estrellas como Bob Barker, Priscilla Presley, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen, a quien más tarde reconoció haberlo animado a dedicarse a la actuación.

FILE - Chuck Norris attends the premiere for "The Expendables 2" in Los Angeles on Aug. 15, 2012. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)Jordan Strauss/Invision/AP

De un estudio a otro

Norris debutó en el cine como guardaespaldas sin acreditar en la película de 1968 "The Wrecking Crew", que incluía una pelea con Dean Martin. También había coincidido con Bruce Lee en el mundo de las artes marciales. Su amistad —a veces como compañeros de entrenamiento— culminó en un icónico enfrentamiento en la película de 1972 "El regreso del dragón", donde Lee lucha y mata al personaje de Norris en el Coliseo de Roma.

Posteriormente actuó en más de 20 películas, como “Missing in Action”, “The Delta Force” y “Sidekicks”.

“Quería proyectar en la pantalla una determinada imagen de héroe. Había visto muchas películas de antihéroes en las que el protagonista no era ni bueno ni malo. No había nadie por quien sentir simpatía”, dijo Norris en 1982.

En 1993, interpretó su papel más famoso como agente de la ley en la serie de televisión "Walker, Texas Ranger". La serie se emitió durante nueve temporadas y, en 2010, el entonces gobernador Rick Perry le otorgó el título de Texas Ranger honorario. Posteriormente, el Senado de Texas lo nombró ciudadano honorario de Texas.

«No se trata de violencia por la violencia misma, sin ningún tipo de moral», declaró Norris a la AP en 1996, refiriéndose a la serie. «Se trata de mostrar el verdadero significado de lo que trata: combatir la injusticia con justicia, el bien contra el mal… Es entretenido para toda la familia».

Norris también hizo una aparición cómica sorpresa como juez decisivo en el partido final de la película de 2004 "Dodgeball". En los últimos años, solo ha participado ocasionalmente en papeles de actuación, incluyendo "Los Indestructibles 2" de 2012 y la película de acción y ciencia ficción "Agent Recon" de 2024.

Chuck Norris: el hombre, el meme, la leyenda

Fue por la época de "Dodgeball" cuando su imagen de tipo duro se convirtió en leyenda, literalmente: "Chuck Norris Facts" se hizo viral en internet con afirmaciones tan exageradas como "Chuck Norris tuvo un concurso de miradas con el sol, y ganó" y "Querían poner a Chuck Norris en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba".

Norris acabó aceptando lo absurdo de la moda de los memes y creó «El libro oficial de datos sobre Chuck Norris», que combinaba sus favoritos con historias supuestamente reales y los principios por los que se guiaba. También escribiría libros sobre instrucción en artes marciales, unas memorias, artículos políticos, ficción histórica ambientada en la Guerra de Secesión y mucho más.

«Para algunos que saben poco de mi carrera en artes marciales o cine, pero que tal vez crecieron viendo "Walker, Texas Ranger", parece que me he convertido en una especie de icono mítico de superhéroe», escribió Norris en el prólogo del libro de datos. «Me siento halagado y honrado».

Ese libro recaudó fondos para una organización sin fines de lucro que fundó con el presidente George H. W. Bush y que promovía la enseñanza de artes marciales para niños.

Las declaraciones intencionadamente extravagantes que aparecieron en las primarias presidenciales republicanas de 2008, cuando Norris respaldó al gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y grabó un anuncio que jugaba con los "hechos de Chuck Norris".

Posteriormente, los partidarios del presidente Donald Trump promocionaron Trump Facts en la misma línea, y los analistas políticos también lo intentaron, describiendo la decisión del comandante en jefe de arrestar al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, como un "momento Chuck Norris", y su efecto inicial en los precios del petróleo como una "prima Chuck Norris".

Chuck NorrisFuente externa

Norris se mostró muy abierto sobre sus creencias cristianas y su apoyo al derecho a portar armas, y respaldó a candidatos políticos durante años; incluso saltó en paracaídas con Bush para el 80 cumpleaños del expresidente. En cuanto a Trump, Norris lo apoyó en las elecciones generales de 2016 y escribió columnas de opinión elogiándolo sin respaldarlo explícitamente en los días previos a las elecciones de 2020 y 2024.

Norris tiene cinco hijos supervivientes: los especialistas de cine Mike y Eric, fruto de su matrimonio con su difunta exesposa Dianne Holechek; los gemelos Dakota y Danilee, con su esposa Gena Norris; y Dina, fruto de una aventura de una noche a principios de la década de 1960, según revela en su autobiografía.

Norris celebró su cumpleaños poco más de una semana antes de su muerte, publicando un vídeo de entrenamiento en Instagram.

“Yo no envejezco. Subo de nivel”, escribió.