Shakira y Beéle lanzan video de "Algo tú"

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La superestrella Shakira, multipremiada con GRAMMY® y Latin GRAMMY®, y el artista colombiano en ascenso Beéle, lanzaron el video de su nuevo tema “ALGO TÚ”.

Dirigido por Shakira y Jaume De Laiguana, el video muestra a Shakira y a Beéle perfectamente sincronizados mientras bailan por las calles de Barranquilla, ciudad natal de ambos artistas.

Uno de los principales escenarios del video es el icónico Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un sitio emblemático del reconocido Carnaval de la ciudad, rico en arte, cultura, gastronomía e historia, que refleja la identidad local. También aparecen el Gran Malecón a lo largo del río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro. Todos estos espacios fueron restaurados y/o construidos por la Alcaldía de Barranquilla, liderada por el alcalde Alejandro Char, como testimonio de la transformación urbana de la ciudad en los últimos 20 años.

Además, el video incluye la participación de reconocidas comparsas del Carnaval, como Rumbón Normalista, Son Kalimba y el icónico grupo de danza El Congo Grande de Barranquilla, lo que aporta una atmósfera festiva y auténtica que conecta la canción con las raíces culturales y la identidad de la región.

Además, mañana a las 12 AM ET, Shakira y Beéle lanzarán un EP de 3 canciones de “ALGO TÚ”, que incluirá nuevos remixes de Shimza e Indira Paganotto, así como el tema original. El EP estará disponible AQUÍ, una vez que salga al mercado.

Albúm

Shakira y Beéle interpretaron por primera vez la canción en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México, marcando el evento más grande realizado en la historia de ese lugar. Con más de 400 mil asistentes, ambos artistas electrificaron la plaza y generaron gran expectativa por torno al lanzamiento del tema.

Por su parte, Shimza adelantó su remix durante el primer fin de semana de Coachella, en un set back-to-back con Afrojack que captó de inmediato la atención de una audiencia internacional masiva. El video AQUÍ. Su versión transforma el tema original en un himno de afro house, con ritmos hipnóticos e influencias caribeñas. La reinterpretación de Indira Paganotto, una de las figuras más electrizantes y en ascenso del techno contemporáneo, complementa el remix de Shimza. Su remix de “ALGO TÚ” aporta ritmos intensos, texturas hipnóticas y su energía cruda característica, convirtiendo el tema en una pieza ideal para dominar las pistas de baile más exigentes del mundo.

En dos semanas, Shakira se presentará en la playa de Copacabana como parte del concierto Todo Mundo No Rio el próximo 2 de mayo. Este espectáculo gratuito será un evento vibrante en el que interpretará los mayores éxitos de toda su carrera, continuando su gira mundial durante 2026. Además, este año Shakira fue reconocida por Billboard por tener la “gira latina más taquillera de la historia” con su reciente Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que recaudó 421.6 millones de dólares, con 82 conciertos en estadios a lo largo de Estados Unidos y América Latina y más de 3.3 millones de asistentes.

Sobre Shakira



Shakira es una cantautora colombiana y ganadora de múltiples premios GRAMMY®. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos reconocimientos, incluidos cuatro GRAMMY®, quince Latin GRAMMY®, además de premios World Music, American Music y Billboard Music, entre otros. Es la artista latina femenina más vista y una de las diez artistas más importantes de todos los tiempos en YouTube, con más de 27 mil millones de visualizaciones acumuladas, y la artista latina femenina más reproducida en la historia de Spotify.

Recientemente, Shakira lanzó su duodécimo álbum de estudio, Las Mujeres Ya No Lloran, con gran éxito de crítica y un premio GRAMMY® al Mejor Álbum Latino. El disco se convirtió en el más escuchado en sus primeras 24 horas en 2024 y fue certificado 7 veces platino.

Menos de una semana después de su lanzamiento, sorprendió a más de 40,000 personas con una presentación en Times Square, la audiencia más grande registrada en ese lugar, incluso superior a la de Año Nuevo.

En 2025, Shakira inició su gira mundial en estadios, Las Mujeres Ya No Lloran, consolidándose como la más exitosa de la historia para un artista latino, con más de 421.6 millones de dólares recaudados y 3.3 millones de asistentes.

Su álbum anterior, El Dorado, alcanzó el número uno en iTunes en 37 países y ganó premios en los Latin GRAMMY® 2017 y los GRAMMY® 2018. Con más de 12 mil millones de reproducciones, es uno de los álbumes femeninos más escuchados de todos los tiempos.

En 24 horas, “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” rompió récords en Spotify, con más de 14 millones de reproducciones, y en YouTube, con más de 52 millones de vistas. La canción debutó en el puesto 9 del Billboard Hot 100, convirtiendo a Shakira en la primera mujer solista en ingresar al Top 10 con una canción en español.

En septiembre, recibió el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard en los MTV Video Music Awards, donde ofreció una presentación memorable con sus mayores éxitos.