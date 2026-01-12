“Gitana”: Zulinka y Miguel presentan su debut live a nueve meses del fallecimiento de Rubby Pérez

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El dúo Zulinka y Miguel anunció este lunes el lanzamiento de su primera canción dentro del concepto live titulado “El Ensayo”. El tema, llamado Gitana, está disponible desde las 3:00 de la tarde en todas las plataformas digitales y en su canal oficial de YouTube.

El estreno del tema se produce a nueve meses del fallecimiento del merenguero Rubby Pérez, padre de Zulinka, quien falleció junto a otras 235 personas en el colapso del Jet Set.

“Hoy es el gran día de lo que con mucho amor queremos compartirles”, expresaron los artistas en sus redes sociales, donde celebraron la llegada de este proyecto musical.

La propuesta busca acercar al público a una experiencia íntima y auténtica, mostrando el talento del dúo en un formato en vivo. “Esperamos que la disfruten tanto como nosotros la gozamos. Para los que decían que no… ¡Pues sí!”, añadieron.

Jet Set

La audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, fue aplazada para el 16 de marzo, una decisión que ha generado indignación entre los familiares de las víctimas del trágico colapso.