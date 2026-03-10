Nelfa Núñez: “No he tenido que cambiar nada de mí, para hacer lo que amo”

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Sin lugar a cuestionamientos, Nelfa Núñez es sin duda una de las comunicadoras de la nueva generación, más prometedoras y su trabajo lo confirma.

Su desempeño en radio televisión, animación en carnavales y eventos deportivos, así como en maestrías de ceremonia, le han dado el posicionamiento que tiene actualmente.

Pero, llegar y mantenerse no ha sido una tarea fácil, porque ese paquete, como es de esperarse, llegó acompañado de una serie de ataques y críticas que la han afectado y aunque no ha sido de forma directa, sí ha sido significativo, ya que se tocó una fibra importante: su familia.

“Lo más difícil para mí, ha sido la presión mediática y no por mí, sino por mi familia, porque yo creo que ellos son los que más sufren cuando personas sin ningún tipo de escrúpulos ni límites, con tal de generar cualquier tipo de noticias, tienen la intensión incluso hasta de dañar en términos morales y personales y cuando ves a tu familia afectada, porque obviamente te conocen y tu entorno cercano, es difícil”, explicó Núñez.

Nelfa, reveló que su madre la ha llamado llorando cuando ha visto alguna información falsa que se ha publicado en aún medio sobre ella.

Sobre las críticas, dice que ha aprendido a controlar muchas cosas y a tomar y dejar depende de quién diga las cosas y que la manera más sencilla con la que ha aprendido a responder los ataques ha sido con su trabajo.

“Si hay alguien que se refiere hacia mí, en términos personales o a nivel laboral ¿Qué haz hecho tú?”

La comunicadora, nominada por segunda vez a Premios Soberano en la categoría “Animadora del Año”, sostuvo un encuentro con la prensa, donde compartió algunas novedades de su carrera y sobre como ha sido su proceso en este difícil medio.

“Lo más gratificante ha sido no tener cambiar mi esencia para ser aceptada”, resaltó, al tiempo de destacar que se ha mantenido firme en lo que desea proyectar, aunque en ocasiones se vea tentada a sucumbir.

La panelista en el programa radial La UCA, quien fue elegida para la animación de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, destacó que “la animación deportiva, junto al carnaval, ha sido mi gran fortaleza desde el año pasado. Es un escenario que me apasiona, que me reta y donde puedo conectar con miles de personas en tiempo real”.

Núñez, quien es una de las conductoras del espacio televisivo De Extremo a Extremo, dijo que le gustaría incursionar en teatro, y que en el futuro no descarta la idea de tener su propio programa donde pueda explotar su fuerte como entrevistadora.