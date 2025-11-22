Desde acción hasta terror: Las mejores opciones en Netflix para disfrutar este fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si estás buscando qué ver este fin de semana, el top 10 de Netflix te va como anillo al dedo, un menú variado que combina suspenso, acción, fantasía y clásicos.

Desde asesinos seriales hasta mundos postapocalípticos, aquí te presentamos cinco producciones que prometen mantenerte pegado a la pantalla.

1. Pequeños Secretos (2021)

Género: Thriller, misterio, drama.

Ambientada en Los Ángeles en los años 90, esta película sigue a un ayudante de sheriff y a un detective que se unen para atrapar a un asesino en serie. Sus diferencias personales -y los secretos que arrastran- ponen en peligro la misión. Un thriller intenso donde nada es lo que parece.

2. Frankenstein, de Guillermo del Toro

El ganador del Oscar Guillermo del Toro presenta una adaptación oscura y profundamente emotiva del clásico de Mary Shelley. La cinta explora la ambición desmedida de un científico y la criatura que crea, en un relato que combina poesía visual con horror psicológico.

3. The Witcher (2025)

Género: Acción, fantasía, aventuras, drama.

Geralt de Rivia regresa en una temporada cargada de traiciones y enfrentamientos. El legendario cazador de monstruos continúa su lucha en un mundo convulso, donde la magia y el poder se enfrentan en cada rincón. Perfecta para los amantes de la fantasía épica.

4. Fast X

Dom Toretto vuelve a desafiar los límites en esta entrega que lo enfrenta a un enemigo implacable, movido por el rencor y dispuesto a destruir a su familia. Acción frenética, autos al límite y un reloj que corre en contra. Ideal para quienes quieren pura adrenalina.

5. Stranger Things (2022)

Género: Terror, sci-fi, drama.

Un clásico moderno de Netflix. Tras la desaparición de un niño, un pequeño pueblo descubre experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña con habilidades extraordinarias. Perfecta para quienes aman el misterio y la nostalgia de los 80.

6. Furiosa: de la saga Mad Max (2024)

Género: Acción, ciencia ficción.

Furiosa, arrebatada de su hogar, cae en manos del caudillo Dementus y se embarca en un viaje frenético a través del Yermo. Explosiva, visualmente poderosa y una de las cintas de acción más comentadas de los últimos años.