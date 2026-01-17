Disfruta el fin de semana: 5 tendencias en Netflix para tu maratón en casa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Fin de semana lluvioso? No hay problema, para pasarlo bien no tienes que poner un pie fuera de la casa. Busca tu mejor cobija, snacks, y acomódate con esta selección para ver en Netflix este fin de semana y que están en tendencia.

Acción, drama, misterio y más en esta selección. Prepara tus palomitas para el maratón.

La Reina del FLow

Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia.

Agatha Christie- Las siete esferas

Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio. Adaptación de la novela de Agatha Christie.

El Botín

La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ―ni nadie― queda fuera de sospecha.

María la caprichosa

Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.

El gran diluvio

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.