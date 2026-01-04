Estas son las series y películas más populares de Netflix en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El catálogo de Netflix en República Dominicana continúa marcando tendencia entre los usuarios de la plataforma, con una variada selección de series y películas que se han convertido en las más populares del momento. Terror, drama, aventura y animación familiar dominan las visualizaciones, consolidando estos títulos entre los favoritos del público local.

Entre las películas más comentadas se encuentra “Drácula: Mar de sangre”, un thriller de terror que lleva el mito del vampiro a alta mar. La historia sigue a la tripulación de un barco mercante que, mientras transporta un misterioso cargamento hacia Londres, queda atrapada en medio del océano con una despiadada criatura sobrenatural.

En el apartado de series, “Stranger Things” mantiene su liderazgo en Netflix República Dominicana. La desaparición de un niño en un pequeño pueblo destapa una red de experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y la aparición de una niña con habilidades especiales, elementos que han convertido a la producción en un fenómeno sostenido en la plataforma.

El suspenso apocalíptico también destaca con “El Gran Diluvio”, una intensa historia ambientada en lo que podría ser el último día en la Tierra, donde una lucha desesperada por sobrevivir dentro de un apartamento inundado se transforma en la última esperanza de la humanidad.

Otra de las producciones que ha captado la atención de los suscriptores dominicanos es “Sobreviviendo el camino a casa”, que narra la travesía de un veterano ciego atrapado en la naturaleza salvaje, quien intenta regresar a casa con la ayuda inesperada de un perro malamute de Alaska llamado Chinook.

El contenido familiar sigue siendo clave en Netflix con “El Grinch”, una historia que vuelve a conquistar a las audiencias dominicanas con el relato del gruñón que intenta arruinar la Navidad en Villa-Quién, pero cuya perspectiva cambia gracias a la bondad de una niña.

Las producciones con tintes de superhéroes también se abren paso con “Cashman”, donde un hombre común hereda una fuerza extraordinaria mientras descubre que entidades malignas intentan arrebatársela, pagando un alto precio cada vez que utiliza su poder.

La animación se mantiene entre lo más visto con “Super Mario Bros.: La película”, que sigue a dos plomeros de Brooklyn transportados al Reino Champiñón, donde, junto a una princesa, enfrentan a un enemigo decidido a conquistar el mundo.

El drama con toques de comedia aparece en “Pequeñas Grandes Amigas”, una producción que muestra cómo una joven socialité, tras perder su fortuna, debe reinventarse trabajando como niñera de una niña de ocho años, dando paso a una relación que cambia la vida de ambas.

Cierra la lista “Madagascar”, un clásico animado que continúa posicionándose entre las películas más reproducidas de Netflix en República Dominicana, gracias a la aventura de cuatro animales que descubren la vida salvaje tras escapar del zoológico de Central Park.