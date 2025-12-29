Lo más visto en Netflix República Dominicana en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma Netflix cerró el año con un listado de producciones que marcaron tendencia en República Dominicana. Según el ranking oficial de la compañía, las audiencias locales se inclinaron por una mezcla de dramas familiares, acción internacional y fenómenos virales que dominaron las pantallas durante los primeros meses y el cierre del año.

Series más populares

De acuerdo con el Top 10 semanal de Netflix en República Dominicana (diciembre 2025), los títulos más vistos fueron:

El ranking semanal estuvo encabezado por “Hombre vs. Bebé”, seguido de la segunda temporada de “Accidente” y la quinta entrega de “Emily en París”, que continúa siendo un favorito global.

Otros títulos destacados fueron la miniserie “Beso dinamita”, el anime “Record of Ragnarok”, y la tercera temporada de “El niñero”, que conquistó a las familias. En el terreno de los fenómenos culturales, “Stranger Things” volvió al top con su quinta temporada, mientras que el especial “Jake Paul vs. Anthony Joshua” atrajo a los fanáticos del deporte.

El listado se completó con la primera temporada de “Accidente” y la serie “Las esposas cazadoras”, que se posicionaron entre las más vistas en el país.

Películas y estrenos destacados

En el primer semestre de 2025, títulos como Adolescence y Back in Action encabezaron las listas globales y también tuvieron fuerte impacto en el público dominicano. Estas producciones se suman a la tendencia de Netflix de combinar series juveniles, adaptaciones de anime y dramas internacionales para captar audiencias diversas.