9 curiosidades del mes de febrero

Febrero no solo es sinónimo de amor y amistad por la celebración de San Valentín. También es un mes peculiar, lleno de datos curiosos que lo hacen único en el calendario. Aquí te compartimos nueve curiosidades sobre febrero que quizás no conocías.

1. El mes más corto del año

Febrero es el único mes con menos de 30 días. Generalmente tiene 28 días, pero cada cuatro años suma uno más y alcanza 29 días en los llamados años bisiestos.

2. El Día de la Marmota como “predictor” del clima

Cada 2 de febrero, en Estados Unidos y Canadá se celebra el Día de la Marmota, una tradición popular que intenta predecir cuánto durará el invierno.

Si la marmota ve su sombra al salir de su madriguera, se espera un invierno más largo; si no la ve, la primavera llegará antes.

3. El insólito 30 de febrero

Aunque parezca increíble, febrero llegó a tener 30 días.

En Suecia, en 1712, se añadió un día extra como parte de un ajuste de calendario. También en la Unión Soviética se propuso un calendario experimental con febreros de 30 días en 1930 y 1931.

4. El mes con menos lunas llenas

Debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, febrero puede pasar sin una luna llena. La última vez que ocurrió fue en 2018 y volverá a repetirse en 2037.

5. El origen de su nombre

A diferencia de enero, febrero no debe su nombre a un dios romano.

Según la BBC, proviene de Februarius, relacionado con la festividad romana Februa, un ritual de purificación. El verbo februare en latín significa “purificar”, ya que este mes marcaba el cierre del año romano.

6. El mes que perdió días

Una antigua leyenda romana cuenta que el emperador Augusto le quitó un día a febrero para añadírselo a agosto -el mes que lleva su nombre- y evitar que fuera más corto que julio, dedicado a Julio César.

7. ¿Por qué puede tener 29 días?

Febrero es el único mes con duración variable.

Según National Geographic, esta peculiaridad se debe a una reforma del calendario realizada por Julio César en el año 46 a.C., cuando se añadió un día extra cada cuatro años para corregir el desfase entre el calendario humano y el año solar.

8. El mes de San Valentín

Cada 14 de febrero, millones de personas celebran el Día del Amor y la Amistad, una fecha marcada por regalos, flores y mensajes especiales.

9. Febrero es mes patrio en República Dominicana

En República Dominicana, febrero tiene un valor especial, ya que el 27 de febrero se conmemora la Independencia Nacional, una de las fechas más importantes del calendario cívico del país.