Salud en el gimnasio
Cardio o pesas: qué es mejor para empezar en el gimnasio
No excederse en el cardio al inicio, para no afectar la ganancia muscular.
La eterna pregunta de quienes pisan por primera vez un gimnasio es: ¿qué conviene más para empezar, cardio o pesas? La respuesta, según especialistas en entrenamiento físico, depende de las metas que cada persona se trace.
Cardio: beneficios principales
Mejora la resistencia cardiovascular y la salud del corazón.
Favorece la pérdida de grasa al aumentar el gasto calórico.
Ideal para quienes buscan bajar de peso o ganar condición física inicial.
Pesas: beneficios principales
Fortalecen y tonifican los músculos, previniendo lesiones.
Aceleran el metabolismo, lo que ayuda a quemar más calorías incluso en reposo.
Son clave para quienes desean ganar fuerza y moldear el cuerpo.
Qué recomiendan los expertos
Si el objetivo es perder peso rápido, comenzar con cardio y luego incorporar pesas.
Si la meta es ganar fuerza y masa muscular, iniciar con pesas y añadir cardio moderado.
Para un equilibrio saludable, combinar ambos desde el inicio, con rutinas sencillas y progresivas.
Consejos para principiantes
No excederse en el cardio al inicio, para no afectar la ganancia muscular.
Usar pesos ligeros y enfocarse en la técnica antes que en la carga.
Alternar días de cardio y pesas, o dividir la sesión en bloques cortos de cada uno.
Mantener constancia y acompañar el ejercicio con buena alimentación y descanso.