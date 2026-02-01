Cardio o pesas: qué es mejor para empezar en el gimnasio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La eterna pregunta de quienes pisan por primera vez un gimnasio es: ¿qué conviene más para empezar, cardio o pesas? La respuesta, según especialistas en entrenamiento físico, depende de las metas que cada persona se trace.

Cardio: beneficios principales

Mejora la resistencia cardiovascular y la salud del corazón.

Favorece la pérdida de grasa al aumentar el gasto calórico.

Ideal para quienes buscan bajar de peso o ganar condición física inicial.

Pesas: beneficios principales

Fortalecen y tonifican los músculos, previniendo lesiones.

Aceleran el metabolismo, lo que ayuda a quemar más calorías incluso en reposo.

Son clave para quienes desean ganar fuerza y moldear el cuerpo.

Qué recomiendan los expertos

Si el objetivo es perder peso rápido, comenzar con cardio y luego incorporar pesas.

Si la meta es ganar fuerza y masa muscular, iniciar con pesas y añadir cardio moderado.

Para un equilibrio saludable, combinar ambos desde el inicio, con rutinas sencillas y progresivas.

Consejos para principiantes

No excederse en el cardio al inicio, para no afectar la ganancia muscular.

Usar pesos ligeros y enfocarse en la técnica antes que en la carga.

Alternar días de cardio y pesas, o dividir la sesión en bloques cortos de cada uno.

Mantener constancia y acompañar el ejercicio con buena alimentación y descanso.