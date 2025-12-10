Qué pasó con Daryl Hannah, la actriz de Blade Runner y Kill Bill

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

A los 24 años, Daryl Hannah conquistó Hollywood en una versión moderna de La sirenita. Icono del cine con roles inolvidables como Pris en “Blade Runner” y la asesina de “Kill Bill”, hoy lucha por proteger el medioambiente a sus 65 años.

La industria de Hollywood, en 1984, lanzó al estrellato a una actriz que iluminó la pantalla con un carisma especial. Daryl Hannah habitaba la piel y las escamas de una sirenita en clave contemporánea, de quien se enamoraba perdidamente un joven Tom Hanks en “Un, dos, tres… Splash” (Ron Howard).

El éxito fue tan rotundo y la exposición mediática tan exagerada, que la actriz se vio afectada hasta el punto de cuidar, desde ese momento, sus apariciones en los medios. Daryl Hannah ha manifestado públicamente que está diagnosticada con síndrome de Asperger en estado leve, y esto le lleva a cierto vértigo ante las apariciones públicas, que últimamente reserva para reivindicar causas sociales, como su apoyo a Ucrania o la conservación de la naturaleza.

La peluquera de “Magnolias de acero”



Daryl Hannah

En este título, Hannah interpreta el papel de una peluquera sureña, que no destaca precisamente por su belleza y que, junto a un elenco extraordinario (Shirley MacLaine, Sally Field, Julia Roberts y Dolly Parton), conforma una historia de amistad entre mujeres que se convirtió en una de las películas más emblemáticas de su década.

En la promoción de esta cinta, la relevante líder de audiencias Oprah Winfrey invitó a su programa a todas las actrices; sólo Daryl Hannah declinó la propuesta. Su intención de mantener baja su presencia mediática continuaba firme.

La asesina en 'Kill Bill'



En el año 2000, la actriz recibió por primera vez una propuesta de teatro.

El director Michael Radford llevó a cabo la representación de "La tentación vive arriba" en el West End de Londres y tuvo claro que el papel que inmortalizó Marilyn Monroe fuera para Daryl Hannah.

Lo que este proyecto suponía para una actriz con cierta fobia a la exposición pública quedó neutralizado cuando descubrió por sí misma que, desde el escenario, no podía ver al público.

Con lo que no contaba era que, en una de las funciones, se encontrara entre el público Quentin Tarantino. En 2003 estrenaron juntos "Kill Bill: volumen 1", donde Daryl Hannah brillaba en el papel de Elle Driver, la asesina tuerta del Escuadrón Víbora Letal.

El famoso silbido que acompaña al personaje mientras avanza en el hospital con intención de matar a la protagonista fue idea de la propia actriz, que lo conocía como parte de la banda sonora de la película de terror "Twisted Nerve" (Roy Boulting, 1968), elemento ya característico de "Kill Bill" que Tarantino incorporó con entusiasmo.