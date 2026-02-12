Pippa’s Restaurante anuncia noche mágica con “Pavel Íntimo” para celebrar el Mes del Amor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO, RD – Pippa’s Restaurante, el nuevo referente de la cocina mediterránea en la ciudad, se viste de gala este próximo 20 de febrero para presentar una velada inolvidable: “Pavel Íntimo”, de la mano del galardonado cantautor dominicano Pavel Núñez.

A solo seis meses de su apertura, Pippa’s Restaurante (ubicado en la Av. Francia 125, Gazcue) ha logrado cautivar el paladar local con su vibrante atmósfera y auténticos sabores mediterráneos. Para celebrar el mes del amor y la amistad, el establecimiento propone una experiencia única donde la buena mesa y la música de autor se fusionan en un ambiente cercano y colorido.

“Queremos que nuestros clientes no solo vengan a comer, sino a vivir momentos que se queden grabados. Tener a un artista de la talla de Pavel en un formato tan personal es el regalo perfecto para nuestra comunidad en este inicio de año”, expresó la gerencia de Pippa’s.

Pavel Núñez, reconocido internacionalmente por éxitos como “Viene Gente” y “Paso a Paso”, ofrecerá un repertorio curado especialmente para la ocasión, permitiendo a los asistentes disfrutar de sus letras en una atmósfera acogedora que solo el diseño de Pippa’s puede ofrecer.

Detalles del Evento: