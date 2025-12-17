Telemedios Canal 8 y Fundación LASO presentan “Un Hogar para Navidad”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Navidad dominicana recibirá este año un regalo televisivo sin precedentes. Telemedios Canal 8, en alianza con Fundación LASO, presentará el especial navideño “Un Hogar para Navidad”, una producción audiovisual inédita que combina música, emoción, historias reales de transformación y un poderoso mensaje social en favor de la adopción responsable de animales.

El especial se estrenará el 24 de diciembre de 2025 a las 8:00 de la noche, con retransmisión el 31 de diciembre, primero y seis de enero de 2026, y su difusión simultánea por Telemedios Canal 8, LASO TV y TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá e islas del Caribe, llevando un mensaje de amor, solidaridad y esperanza a miles de familias dentro y fuera del país.

Musicales inéditos y una producción sin precedentes

“Un Hogar para Navidad” contará con musicales totalmente inéditos, producidos exclusivamente para esta entrega, interpretados por un elenco de artistas dominicanos de renombre como Nathalie Hazim, Pavel Núñez, Tueska y Rafely Rosario.

A ellos se suma la participación magistral de la Filarmónica Joven de la República Dominicana, elevando la calidad artística y emocional de cada número musical a un nivel nunca antes visto en la televisión nacional.

Cada pieza fue grabada bajo un diseño visual cinematográfico y una narrativa cuidadosamente construida para tocar el corazón y celebrar la magia de dar un hogar a quienes han sido rescatados y promover la adopción responsable de miles de animales callejeros que viven en las calles.

Primer especial navideño transmitido por Telemedios Canal 8

Bajo la producción general de Lorenny Solano y LASO Films, este será el primer especial de Navidad transmitido por el recién aperturado Telemedios Canal 8, consolidando la propuesta de contenido renovado y de servicio público que impulsa su Dirección General.

El director del canal, César Hernández, expresó con entusiasmo su compromiso con la causa:

“Para Telemedios, ser parte de este proyecto es un honor. ‘Un Hogar para Navidad’ representa los valores que queremos llevar a cada hogar dominicano: solidaridad, esperanza y compromiso social. Respaldar a Fundación LASO y a su presidenta, Lorenny Solano es respaldar una causa noble y urgente para el país.”

Lorenny Solano: “Este especial es un milagro audiovisual construido con amor”

La presidenta de Fundación LASO y productora general del especial, Lorenny Solano, agradeció profundamente al canal, a los artistas y a las instituciones que se han unido para hacer realidad esta obra televisiva:

“Gracias a Telemedios Canal 8, a César Hernández, a cada artista, músico, técnico y aliado que se ha sumado, así como a nuestro productor Ruben Iriarte que está entregando el corazón para que todo quede como deseamos. Este especial ha sido producido cuidando cada detalle para ofrecer el espectáculo navideño más hermoso y emotivo que haya visto la televisión dominicana. Todo con un propósito: promover la adopción responsable y recordar que los animales no son juguetes, y que en vez de comprar y regalar un animal es mejor rescatar uno y convertirlo en familia.”

Solano destacó que el especial busca inspirar a la población a abrir su corazón y su hogar a animales rescatados y fomentar una cultura nacional de protección, empatía y responsabilidad.

Una producción que marcará un antes y un después

“Un Hogar para Navidad” se ha desarrollado con estándares de producción cinematográfica: estética visual de alto impacto, escenografía seleccionada para transmitir emoción y magia, storytelling documental, musicales originales, promoción de animales en adopción, testimonios reales, un enfoque narrativo que une arte, sensibilidad y causa social.

El especial apunta a convertirse en el programa navideño más espectacular jamás visto en la televisión dominicana, no solo por su calidad técnica, sino por el poder transformador de su mensaje.

Fundación LASO invita a todas las familias, empresas y ciudadanos a unirse a esta causa y a no perderse esta cita especial:

“Este 24 de diciembre… prepárate para vivir la Navidad desde el corazón.

Prepárate para regalar un hogar, aunque sea por un instante.

Prepárate para emocionarte, inspirarte y recordar lo que realmente significa la Navidad.”

Sobre Fundación LASO

Fundación LASO es una entidad sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y adopción responsable de animales, así como a la educación social para la protección animal. Su proyecto más ambicioso, Ciudad de Ángeles, será el primer gran centro integral de bienestar animal en República Dominicana.