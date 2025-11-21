Programa “Consultando con Ana Simó” con novedades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El programa “Consultando con Ana Simó” remoza su contenido dando inicio a una nueva etapa en la que aporta una visión más amplia en temas de salud, bienestar y orientación familiar.

El espacio, conducido por la doctora Ana Simó junto a Rocío Reyes, quien también asume la producción; ha incorporado nuevos segmentos, manteniendo su esencia de orientar de una manera clara y profesional. Con 17 años en el aire, el espacio que se transmite diariamente de 9:00 a 11:00 de la mañana por CDN Radio, ha logrado una audiencia que recibe orientaciones sobre diversos temas.