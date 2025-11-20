Dalvin La Melodía y La Morena del Swing estrenan “Te lo Agradezco”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los artistas Dalvin La Melodía y La Morena del Swing unen sus talentos en una rica versión en bachata de “Te lo Agradezco”, una canción que llega con una vibra refrescante a la industria discográfica.

Esta colaboración inesperada, que adereza uno de los éxitos de la cantautora puertorriqueña Kany García, ha sorprendido gratamente al público, convirtiéndose en una de las uniones musicales de gran impacto.

Bajo la impecable producción de @suenamikey, “Te lo Agradezco” logra una mezcla perfecta de voces, ritmos y estilos que conecta desde el primer segundo.

La canción combina sentimiento, energía y una interpretación que resalta la química artística entre los intérpretes @dalvinmelody y @ladylauralamorenadelswing.

El lanzamiento ha despertado curiosidad en plataformas digitales y redes sociales, donde los fanáticos ya comentan sobre la frescura y la potencia de esta colaboración.

Con este nuevo proyecto, Dalvin La Melodía continúa consolidando su proyecto musical, mientras que La Morena del Swing reafirma su versatilidad y fuerza interpretativa, posicionándose como una de las voces femeninas más potenciales del género.