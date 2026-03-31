“Puertas: El musical Inclusivo” impulsa talento neurodiverso

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Bajo la dirección de la pedagoga y pionera en teatro inclusivo, Wendy Queliz, “Puertas: El musical Inclusivo”, es propuesta teatral inédita que narra historias cotidianas de la vida que desafían las percepciones tradicionales buscando transformar la narrativa social sobre la neurodiversidad (incluyendo condiciones como el Síndrome de Down y el Autismo) y la discapacidad motora, posicionando a sus protagonistas desde la excelencia artística y no desde su condición. La obra se articula a través de ocho puertas simbólicas que representan el acceso a una sociedad igualitaria. La obra se presentará los días 10 y 11 de abril en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico.