Reciben serie “Trinitarios”, producida por RTVD

Radio Televisión Dominicana (RTVD) realizó el lunes el acto oficial de entrega de la serie histórica animada “Trinitarios” al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), en una iniciativa orientada a fortalecer la enseñanza de la historia patria en el sistema educativo dominicano.

El acto fue encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García; el director general de RTVD, Iván Ruiz; el director de Radio Televisión Educativa (Edu+), José Alberto Selmo, y el director de “Trinitarios”, Luis Cepeda.

Los servidores públicos formalizaron la entrega de la producción audiovisual como un recurso pedagógico destinado a apoyar los procesos formativos sobre los valores patrióticos. De Camps García, destacó la importancia del proyecto para el sistema educativo dominicano.