Regresa 'Anaka-O-Na, alba y ocaso': La historia de Anacaona sorprendiendo en su segunda temporada

La obra teatral "Anaka-O-Na", alba y ocaso”, que narra la vida de Anacaona, la máxima heroína ancestral de Quisqueya y que logró excelentes críticas de la prensa especializada, volverá a escena, en su segunda temporada, el 30 y 31 de enero, en la Sala Ravelo, del Teatro Nacional.

“Me siento muy agradecida, no sólo de los periodistas y críticos que valoraron de manera tan positiva la obra, si no también, de todas aquellas personas que no pudieron disfrutarla el año pasado, debido a que estuvo sold out, dos semanas antes y que me han pedido, insistentemente, que vuelva a reponerla”, externó Nileny Dippton, actriz principal de la obra.

La exquisita y original pieza, presentada por Teatro Talassa y Nileny Dippton Productions, bajo la dirección de Fausto Rojas, más la producción general de Cristian Martínez y la propia Nileny, combina canciones y sonidos de instrumentos musicales indígenas.

“Buscamos honrar la figura de Anacaona, cacica de Jaragua y Maguana, desde su nacimiento hasta su muerte en la Fortaleza Ozama, con una dramaturgia basada en investigaciones históricas profundas”, detalló la destacada actriz.

Nileny Dippton interpreta a la histórica cacica, encarnando 14 personajes, mientras que la niña actriz Néfer Galaxia (hija de Dippton), participará como invitada especial, encarnando cinco personajes.

El poder femenino

Nileny también destacó que adentrarnos al mundo de Anacaona, nos permitirá, una vez más, reconocer el poder de la mujer de Quisqueya, desde sus orígenes.

“La preponderancia femenina en la isla, ha predominado en todos los estamentos, elevándola a niveles que en otras naciones son inalcanzables aún", afirmó.

“El primer nombre femenino de la isla- continúa Nileny- que emerge con gran fuerza en las crónicas antiguas, es el de ANACAONA, originalmente ANAKA-O-NA o ANNAKA-IOUNA, cacica de Jaragua y Maguana que formaban el territorio o reino de Bainoa, que abarcaba casi tres cuartas partes de la isla”.

Experiencia inmersiva, con tecnología de la era digital.

Nileny afirmó que la historia, narrada y vivida en una experiencia inmersiva, con tecnología de la era digital, hará un “antes y un después en lo que a nuestro personaje se refiere, insertándolo con fuerza en nuestra cultura actual”.

La talentosa artista también detalló que la pieza tiene efectos especiales y proyecciones que complementan escenas y que convierten esta pieza teatral en un hito para la cultura dominicana.

“Por igual, por razones de teatralidad y escénicas, tiene parte dramáticamente creadas con el fin de dar una secuencia lógica a la trama; asimismo, los cambios de etapas por medio a la luna y al sol, son muy importantes en interpretativos, así como el idioma arauaco predomina en todas las escenas de la obra”, externó.

Importancia del mensaje

Asimismo, la premiada actriz hizo un llamado al Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Turismo para que aunen esfuerzos y la obra pueda ser presentada en las diferentes provincias del país.

“Es importante que las nuevas generaciones puedan presenciar la obra, porque gran parte de la historia de nuestros aborígenes, arauacos insulares que llamamos taínos, ha sido narrada por impresiones del primer momento de la colonia española y “Anaka-O-Na, alba y ocaso”, es una seria y profunda investigación que expone la realidad de una cacica, quien muestra nuestra hermosa herencia ancestral y la fortaleza de nuestra raza”.

En ese mismo tenor, Dippton explicó que el título "Alba y Ocaso" simboliza el nacimiento y declive de la cultura taína.

“El "alba" representa el florecimiento de la civilización indígena antes de la llegada de los colonizadores, mientras que el "ocaso" alude a la Masacre de Jaragua en 1503, cuando el gobernador español Nicolás de Ovando traicionó a Anacaona y a los caciques que la acompañaban durante una celebración, quemándolos vivos y condenando a la cacica a la horca poco después”, detalló.

“Este episodio -continúa Nileny-marcó el fin de la resistencia organizada taína y el inicio de la desaparición demográfica y cultural de los pueblos originarios; sin embargo, como señala la historiadora Luisa Navarro, Anacaona trascendió la historia para convertirse en la máxima líder ancestral, no solo de la isla, sino de una región que incluía Puerto Rico, Cuba y parte de Jamaica”.

Las boletas de "Anaka-O-Na, alba y ocaso", podrán ser adquiridas en la boletería del Teatro Nacional (TN).