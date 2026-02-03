Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira «Mejor Tarde Que Nunca» por Latinoamérica

Publicado por HoyEFE Creado: Actualizado:

La gira «Mejor Tarde Que Nunca» Tour 2026, de Romeo Santos y Prince Royce, llegará a Latinoamérica, anunciaron este martes ambos bachateros de origen dominicano.

La información fue dada a conocer a través de una publicación en sus cuentas de la red social Instagram, donde invitaron a sus seguidores a elegir el país latinoamericano en el que iniciarán el tour, luego de concluir su serie de presentaciones en los Estados Unidos y Europa.

Sobre ‘Better late than never’

Para la creación del nuevo álbum, Santos, de 44 años y conocido como el “rey de la bachata”, y Royce, de 36, apodado el “príncipe de la bachata”, pasaron años trabajando en secreto en su primera y más amplia colaboración musical, según indicaron, luego de haber grabado en el pasado tres temas juntos que nunca llegaron a presentar al público.

«No fuimos a estudios públicos, todo se grabó durante vacaciones: estábamos en una villa con amigos y familia, en mi estudio en mi casa de Nueva York. Visitamos (también) su casa muchas veces», destacó Santos, que dice que la idea surgió de Royce «hace siete años».

El álbum, que se traduce como ‘Mejor tarde que nunca’ y alude a su esperada unión, se compone de trece temas en los que la bachata es la reina pero hay «fusión» con géneros como el pop, el ‘afrobeat’ o el sonido tropical e instrumentos como violín y guitarra, apunta Royce.

Canciones del álbum

Santos y Royce escribieron juntos cuatro temas: ‘Better late than never’, ‘Mi plan’, ‘Jezabel’ y ‘Loquita por mí’, y el resto los firma el primero con la ayuda del segundo, dando lugar a propuestas musicales que «ninguno ha ofrecido a los fans antes», indicó Santos.

Otros temas que se mencionan en el artículo son ‘Dardos’, que tiene influencia R&B; ‘Ay San Miguel’, que es un ‘palo’ dominicano, y ‘Menor’, que es una colaboración con Dalvin La Melodía.

Aparte de eso, abrieron la puerta a una gira mundial que suponga «un viaje» por los repertorios musicales de ambos: «Cuando ocurra, Dios mediante, no queremos que sea un ‘show’ en el que sale él, canta sus temas, y yo canto los míos», dijo Santos.