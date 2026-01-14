Rep Dom suena fuerte en Premios Lo Nuestro 2026

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Premio Lo Nuestro reveló este martes su listado oficial de nominados y, para sorpresa nuestra, la música dominicana sale bien posicionada, por lo que este año la presencia de artistas locales aumentó de forma notable.

La premiación que se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero por Univisión, contempla 44 categorías que abarcan diferentes géneros musicales, desde lo urbano, hasta lo tropical y cristiano.

Dominicanos en nominaciones

El mayor peso de las candidaturas recae en Romeo Santos, quien figura en categorías de alto perfil como “Artista Premio Lo Nuestro Del Año, La Mezcla Perfecta del Año y “Canción Del Año”, en las últimas dos comparte crédito con Rauw Alejandro con el tema “Khé?”

En la misma categoría de “Canción Del Año” también compite Natti Natasha con ‘Desde Hoy’, un tema incluido en su más reciente producción discográfica, curiosamente producida por Romeo Santos.

Álbum del Año. Una contienda de Alto Nivel

En este renglón la competencia se presenta reñida. “Eterno” de Prince Royce se enfrenta a producciones de gran impacto como ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny, ‘Tropicoqueta’de Karol G, entre otras.

Fuerte presencia femenina en lo urbano

En la categoría de “Artista Revelación Del Año Femenino”, Yailin La Más Viral figura entre las favoritas.

A esto se le suma la nominación de ‘De Maravisha’, colaboración de Tokischa junto a Nathy Peluso, quien aspira a “Mejor Combinación Femenina”.

En “Artista Femenina del Año- Urbano”, la representación dominicana se refuerza con Natti Natasha, Yailin La Más Viral y Tokischa, confirmando que las urbanas dominicanas hicieron muy bien su tarea entre el 2024 y 2025, fechas tomadas en cuenta para estas nominaciones.

Canciones Urbanas y Dembow: Sello Dominicano

En el renglón masculino, El Alfa dice presente con ‘Bum Bum’ , junto Jon Z & Alofoke Music, dentro de “Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano”. En esa misma categoría también figura Tokischa con “Tokischa RMX” con J Castle, Hades66 y Ñengo Flow.

La categoría a “Mejor Canción Dembow, creada el año pasado en reconocimiento al género dominicano, vuelve a reunir piezas claves como “Bing Bong” de Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera; ‘Celos’ de Tokischa & Bulin 47; ‘Dem Bow’ de Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow; ‘Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)’ de Lomiiel , así como ‘Quita y Pone’ con El Alfa & Fariana.

Renglón Tropical

En Artista Tropical del Año, Romeo Santos y Prince Royce compiten por separado frente a figuras como Marc Anthony, Olga Tañón, Elvis Crespo, Carlos Vives y otras estrellas de la música.

En “Canción Tropical del Año”, destacan “Desde Hoy’ de Natti Natasha y ‘How Deep Is Your Love’ de Prince Royce. Mientras que en “Colaboración Del Año –Tropical” figuran Kiko El Crazy y Fariana con “Me Muevo”.

En “Álbum del Año Tropical”, ‘Natti Natasha En Amargue’ y ‘Eterno’ de Prince Royce vuelven a colocar la música dominicana en posición competitiva, frente otras propuestas destacas.

Música Cristiana

Se eleva la espiritualidad del canto cristiano en RD, por lo que en “Mejor Canción de Música Cristiana”, con ‘Todo Va Estar Bien’ suenan Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodríguez, así como “Alabaré”, donde participan, además, Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo.