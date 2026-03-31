Tania Báez, entra a la dramaturgia con fuerza

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

La necesidad de hablar en voz alta, temas que muchas solo se atrevían a tocar en voz baja, empujó a Tania Báez a alcanzar un pico creativo que la llevó a crear “Sin pedir permiso”, una producción que presenta cinco historias diferentes, de mujeres que dijeron “ya no más”.

Escrita, producida y protagonizada por Tania Báez junto a Milagros Germán, Pamela Sued, Rosmery Herrand y Carla Hernández, estos monólogos están diseñados para motivar, concienciar y despertar.

Dirigidas por Waddys Jáquez, cada una de estas actrices mudan la piel en el escenario, mostrando una realidad al público que abarrotó las siete funciones.

Escenario 360, se transformó en el nido donde Valentina de 20 años, personaje interpretado por Carla Hernández, decidió renacer, luego de vivir encarcelada en una jaula mental que le impedía ser real, por se esclava de la superficialidad de las redes sociales.

Rosmery Herrand , entró magistralmente en la piel del Camila de 35 años, un personaje que llevó con altura y que le permitió demostrar que, el mismo talento que tiene para el humor, lo tiene para brillar en el drama.

Camila, nos mostró la verdadera cara de la presión social y el alto precio que debemos de pagar cuando, como mujeres, sucumbimos a los deseos de los demás en decisiones tan importantes como ser madres.

Pamela Sued se transformó con éxito en Laura, una mujer de 45 años, que al igual que muchas, debe lidiar con relaciones tóxicas que consumen el alma e intentan matar el espíritu.

Tania Báez es Lorena de 57, una dama, que tras vivir etapas difíciles en su vida, transforma el dolor en fuerza sigue adelante con la seguridad y certeza de que lo mejor está por venir y de que la edad, no es un obstáculo, para vivir plenamente.

Mientras que el papel de Patricia, una madre y abuela de 64 le tocó a Milagros Germán. Patricia, es una mujer fuerte, pero, los golpes de la vida la intentan, doblegar, pero esta no se deja y lo enfrenta.

¿Qué tienen en común estas mujeres? que a pesar de todo lo malo que nos pase, quedarnos en el suelo y rendirnos, no es y nunca será una opción.