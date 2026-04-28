Consternación en Los Alcarrizos: niño pide ver a su madre fallecida

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La joven Yoendry Contreras Vásquez, de 24 años,fue hallada sin vida en el baño de su residencia en el municipio de Los Alcarrizos, generando consternación en la comunidad de Las Mercedes del referido municipio y entre sus familiares.

A cuatro días de su muerte su hijo de apenas tres años pidió verla a través de una videollamada, sin comprender la tragedia ocurrida.

Vecinos del sector señalaron que la noticia refleja la vulnerabilidad de muchas familias y la necesidad de fortalecer la prevención y la atención social en comunidades de Santo Domingo Oeste.