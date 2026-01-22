Taylor Swift se convierte en la compositora más joven en el Salón de la Fama de EE.UU.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York, 21 ene (EFE). - La estrella del pop Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos y se convertirá en la artista más joven en ser admitida, informó este miércoles la organización.

La organización dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, que incluyen a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.

"La industria musical se basa en el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de conciertos ni admiradores comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador", indicó citado Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.

"Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones", destacó el músico, compositor y productor.

Los compositores solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue 'Tim McGraw' (2006), y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados, según medios especializados.

Las canciones clave en el catálogo de cada uno de los compositores reconocidos en 2026 han sido:

Taylor Swift: 'All Too Well' (Versión de 10 Minutos) (Versión de Taylor), 'Blank Space', 'Anti-Hero', 'Love Story', 'The Last Great American Dynasty'.

Walter Afanasieff: 'All I Want For Christmas Is You', 'My All Hero', 'Love Will Survive', 'One Sweet Day'.

Terry Britten y Graham Lyle: 'What’s Love Got To Do With It', 'We Don’t Need Another Hero', 'Typical Male', ' Devil Woman', 'I Should Have Known Better"'

Paul Stanley y Gene Simmons, de KISS: 'Rock and Roll All Nite', 'I Love It Loud', 'Calling Dr. Love', 'Shout It Out Loud', 'Christine 16'.

Kenny Loggins: 'Danny’s Song', 'Footloose', 'Celebrate Me Home', 'Return to Pooh Corner', 'What A Fool Believes'.

Alanis Morissette: 'You Oughta Know', 'Ironic', 'Hand in My Pocket', 'Thank U', 'Uninvited'.

Christopher 'Tricky' Stewart: 'Umbrella', 'Single Ladies', 'Obsessed', 'Just Fine', 'Break My Soul'. EFE