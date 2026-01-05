Venezuela: Esperanza Colectiva

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Desde la madrugada del pasado sábado, venezolanos de distintas partes del mundo realizaron concentraciones y manifestaciones públicas en reacción a los recientes acontecimientos políticos de su país.

Y desde entonces, la captura y detención de su presidente Nicolás Maduro por el Gobierno de Donald Trump, ha generado buen clima de expectativas, tanto entre residentes locales como entre la diáspora del país de América del Sur.

Con un reporte de al menos 40 muertos tras el operativo militar realizado por los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, nombrada como presidenta interina por orden del Tribunal Supremo, incertidumbre política y social, figuras del entretenimiento venezolano han expresado sus emociones y anhelos sobre el futuro del país que los vio nacer.

Gabi Spanic

La actriz, conocida por protagonizar telenovelas con éxito mundial como “La usurpadora” (1998), “La intrusa” (2001) y “Soy tu dueña” (2010), compartió un mensaje efusivo en redes sociales, sin poder contener el llanto.

En la publicación, manifestó agradecimiento por el futuro que le espera a su país de origen .

“Venezuela libre finalmente, toda la gloria para Jesucristo. Estoy en shock, muy agradecida con Dios”.

Chiquinquirá Delgado

No aguantó la felicidad y, junto a miembros de su familia, se sumó a las concentraciones ciudadanas, realizadas en la vía pública.

Con dudas, cuestionamiento e incertidumbre, la presentadora de televisión expresó que “elige creer”, que se ha hecho justicia “frente al sufrimiento que ha vivido Venezuela durante tantos años”.

En ese sentido, se lamentó profundamente por las familias que tuvieron que separase, por los mártires que salieron a luchar por su país y no regresaron a sus hogares y por los miles de presos políticos, “cuyo único crimen fue oponerse a un régimen dictatorial que hizo que los niños crecieran con miedo y millones de venezolanos, incluyéndome, se convirtieran en migrantes en todo el mundo”.

Asimismo, Daniel Sarcos, Elianta Quintero, Ana Carmen León y Beba Rojas, quienes se han destacado en la televisión dominicana y se han domiciliado en el país por la precaria situación de su nación, también se referieron al momento que vive Venezuela.

A través de mensajes públicos, manifestaron que desean una transición pacífica y estabilidad general.

Nacho

República Dominicana no fue la excepción en términos de concentraciones masivas y desde allí, el cantante Nacho se sumó a un grupo de compatriotas que se congregó en la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional.

A bordo de un vehículo blanco, el intérprete de “Me voy enamorando” y “Andas en mi cabeza”, celebró la caída del gobierno dictatorial.

Asimismo, Olga Tañón, Amelia Vega y otras figuras del ámbito artístico reaccionaron a los sucesos ocurridos el fin de semana en el país suramericano, esperando un cambio político sostenible, mejor convivencia y respeto a los derechos universales, etc.