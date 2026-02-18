Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Villanas de “Yo soy Betty, la fea” ahora hacen reír en el teatro

Dos mujeres, humor sin filtros, anécdotas de la vida real y una química irresistible verán en “Muertas de la Risa”

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.

Melissa Correa
Las reconocidas actrices de la novela “Yo soy Betty, la fea”, Lorna Cepeda (“la Peliteñida”) y Natalia Ramírez (Marce) se presentarán hoy en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 8:00 de la noche con la obra “Muertas de la Risa”.

La comedia negra, con el patrocinio del Periódico Hoy, ha tenido un exitoso recorrido en diferentes escenarios a nivel mundial.

“La obra se trata de dos mujeres que van a la morgue a reconocer su ser amado, pero resulta que es el mismo para las dos”, explicó Cepeda.

A partir de este encuentro revelador, lo que sigue es un caos de confesiones, secretos y lecciones de vida. Pero, la historia no solo hace reír, también promete dejar huella en todos los que asistan.

“La pieza teatral también habla del amor propio y de cómo muchas veces terminamos cediendo por mantener una relación”, añadió Natalia.

En escena Lorna interpretará a Carmen Chivata, una mujer abnegada al hogar y madre de familia, mientras que Ramírez encarnará a Caroline Lion, una empresaria exitosa en mundo de las aplicaciones.

La química entre las icónicas actrices de Betty La Fea “Marcela” y “Patricia” se ha trasladado a otras producciones y ya llevan 30 años trabajando juntas.

La pieza teatral está escrita y dirigida por Juan Ricardo Gómez y llega bajo la producción de Tiranube Entertainment.

Tras su presentación en Santo Domingo, continuarán llevando esta experiencia teatral a Miami, Orland, Tampa, Houston, Bogotá y Caracas.

Las boletas están disponibles en www.muertasdelarisa.com. Esta entrevista está en el canal de YouTube del Periódico Hoy.

El antes y el después de “Yo soy, Betty la fea

El fenómeno de “Betty la fea” no solo transformó la televisión, sino que también redefinió las carreras de ambas. “Me llevó a mi internacionalización, que era algo que no había podido lograr y por eso hoy nos encontramos en República Dominicana”, resaltó Ramírez.

