Reacciones tras la salida de “Esta Noche Mariasela”: Raquel Arbaje, Techy Fatule y otras figuras lo lamentan

El anuncio del cierre del programa Esta Noche Mariasela, conducido por la reconocida comunicadora Mariasela Álvarez, y que se concretará este 26 de febrero, ha generado múltiples reacciones en la televisión dominicana y entre figuras públicas que lamentan su salida del aire.

Una de las primeras en pronunciarse fue la primera dama Raquel Arbaje, quien expresó su tristeza a través de un comentario en las redes sociales de la comunicadora:

“Querida Mariasela, me duele que cierres mi toque de queda la mayoría de los días; han llevado información y educación, entretenimiento. Como ciudadana televidente o seguidora por streaming harán mucha falta. Ojalá y puedan reconsiderar quizá otro formato menos costoso . O Inter diario”.

Desde el ámbito internacional, la actriz colombiana Natalia Ramírez también reaccionó al cierre del espacio: “Mujer encantadora. Toda una DAMA”.

La artista Techy Fatule escribió: “Gracias por recibirme siempre con tanto amor! Por defender lo justo y la mostrarnos una tv calidad. Te quiero mucho”.

El actor Frank Perozo expresó de manera breve pero emotiva: “Te quiero y gracias ….. gracias querida amiga”.

Entre sus colegas comunicadoras, Pamela Sued manifestó:

“Mariii de mi corazón… harás mucha falta. Tu voz hará falta. Tu criterio hará falta. Tu forma de hacer televisión, con propósito y respeto por la audiencia, hará falta. TQ”.

Miralba Ruiz también dedicó palabras de agradecimiento:

“Que privilegio me das de poder visitarte mañana y haberte visitado tantas otras veces… Te quiero, te agradezco tu apertura siempre y tu cariño más allá de los medios. Gracias por darnos tanto y por tanto tiempo.”

Por su parte, el comunicador Iván Ruiz compartió una extensa reflexión sobre el legado de Álvarez en la pantalla chica:

“Pocas veces, muy pocas escribo , pero esta vez me impulsa una imperiosa necesidad de expresar y expresarte todo lo que has dado y entregado a la televisión, desde aquellos primeros años de los 90’s. A partir de ese inicio toda la televisión que hiciste le pusiste el sello dela calidad, pero también el contenido de valor, siempre fue suma, nunca resta. Tambien cuidaste lo técnico, lo visual y te rodeaste de lo mejor de cada tiempo. No deja de preocuparme que los contenidos de valor en la pantalla sean menos, y lo que aporta ya no se “venda” igual. No es justo, nisiquiera entres en pausa, la pantalla no puede quedarse vacía y dejar las garras del morbo en otras pntallas más pequeñas. Te volveremos a ver, tienes demasiado que dar y dar de valor. Enhorabuena querida”.

Asimismo, la alpinista Thais Herrera agradeció el respaldo recibido en su carrera deportiva: “Mi eterno agradecimiento por su gran apoyo para llevar nuestra bandera a los 7 summits. Gracias Mariasela Álvarez y a todo el equipo!! Gracias por siempre!!!”.