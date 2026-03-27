Yailin, la Más Viral sale de prisión: "Este proceso me dolió, pero también me transformó"

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Jeorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la Más Viral, salió en libertad luego de que enfrentara señalamientos por dos armas de fuego halladas en su vehículo, y por lo que tuvo que pagar una fianza

La exponente de música urbana compartió un comunicado en sus redes sociales para expresar su agradecimiento a las personas que la apoyaron y lo que le enseñó en proceso que atravesó.

A continuación, el comunicado íntegro.

Hoy no escribo desde la perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió... y también desde lo que me levantó.

Quiero darle gracias, primero, a Dios por darme la fuerza que muchas veces sentí que no tenía. A mis abogados, gracias por no soltarme, por luchar por mí y por sacarme de ese lugar donde mi voz parecía apagarse... hoy estoy aquí también gracias a ustedes.

A mi público, mi gente... ustedes no solo me apoyaron, ustedes alzaron su voz por mí cuando más lo necesité. Sus cariño, sus mensajes, su fe en mí, fueron luz en medio de momentos muy oscuros. Nunca voy a olvidar que no me dejaron sola.

Gracias también a los medios de comunicación que me apoyaron, que fueron justos y me dieron la oportunidad de ser escuchada. Y a mis colegas artistas, gracias por su respeto, su solidaridad y por extenderme la mano en momentos donde más lo necesitaba.

A mis compañeros, por cada gesto sincero. Y a mi familia... mi raíz, mi refugio, mi todo... gracias por sostenerme cuando sentía que me rompía.

Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud. Porque incluso en medio de la tormenta, encontré amor, apoyo y razones para seguir.

Gracias por ser parte de mi historia... esto apenas comienza.